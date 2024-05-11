Семак: шансы «Зенита» на чемпионство существенно уменьшились

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы своей команды на очередной титул РПЛ по итогам нынешнего сезона после сегодняшнего поражение от ЦСКА (0:1) в рамках 28-го тура.

«Шансы «Зенита» на чемпионство существенно уменьшились. Посмотрим, как закончится игра с «Динамо». Но жизнь мы усложнили себе и до этого. Ребята стараются, но не получается. Такие ситуации случаются редко, когда команда играет неплохо, создаёт, но никак не может забить. Всё это влияет на ситуацию в таблице», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, после поражения «Зенита» лидером РПЛ по потерянным очкам стало московское «Динамо». Прямо сейчас у бело-голубых, идущих на третьей строчке, 50 очков, у «Зенита» — 51, у «Краснодара» — 50, однако у динамовцев игра в запасе.