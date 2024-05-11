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Семак: шансы «Зенита» на чемпионство существенно уменьшились

Семак: шансы «Зенита» на чемпионство существенно уменьшились
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы своей команды на очередной титул РПЛ по итогам нынешнего сезона после сегодняшнего поражение от ЦСКА (0:1) в рамках 28-го тура.

«Шансы «Зенита» на чемпионство существенно уменьшились. Посмотрим, как закончится игра с «Динамо». Но жизнь мы усложнили себе и до этого. Ребята стараются, но не получается. Такие ситуации случаются редко, когда команда играет неплохо, создаёт, но никак не может забить. Всё это влияет на ситуацию в таблице», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, после поражения «Зенита» лидером РПЛ по потерянным очкам стало московское «Динамо». Прямо сейчас у бело-голубых, идущих на третьей строчке, 50 очков, у «Зенита» — 51, у «Краснодара» — 50, однако у динамовцев игра в запасе.

Турнирная таблица РПЛ-2023/2024
МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    
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