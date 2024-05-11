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«Результат говорит сам за себя». Ещенко — о перспективах Слишковича возглавить «Спартак»

«Результат говорит сам за себя». Ещенко — о перспективах Слишковича возглавить «Спартак»
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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко после сегодняшней победы столичной команды в рамках 28-го тура РПЛ над «Краснодаром» (1:0) высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Зобнин – 35'    

«Результат Слишковича говорит сам за себя. Если результат есть, значит, тренер есть. Руководству решать, оставят они его главным тренером или нет. Может быть, в Кубке в финал выйдут и в чемпионате третье место занять смогут, тогда и можно думать, что и как. И, несмотря на то что руководство говорило, что не рассматривает его на должность главного тренера, вполне есть шанс на то, что изменят своё решение», — приводит слова Ещенко Metaratings.

В семи сыгранных «Спартаком» матчах при Слишковиче суммарно в РПЛ и в Кубке России красно-белые не потерпели ни одного поражения, четыре раза победив и трижды сыграв вничью.

Турнирная таблица РПЛ-2023/2024
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