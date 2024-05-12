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«СКА-Ростов» проиграл Fight Nights в матче Медиалиги

«СКА-Ростов» проиграл Fight Nights в матче Медиалиги
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Вчера, 11 мая, состоялся матч 4-го тура группы А Winline Медиалиги, в котором встречались Fight Nights и «СКА-Ростов». Команды играли на стадионе «Москвич» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Смирновым (Волоколамск). Fight Nights одержал победу со счётом 2:1.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа A. 4-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:20 МСК
Fight Nights
Окончен
2 : 1
СКА-Ростов
1:0 Щербак – 21'     1:1 Васиченко – 30'     2:1 Резков – 43'    
Удаления: нет / Кравченко – 40'

Счёт открыл нападающий Fight Nights Артём Щербак с передачи Владимира Забавина. Ответный мяч за «СКА-Ростов» забил форвард Ренат Васиченко. Победу Fight Nights принёс полузащитник Герман Резков. Ему ассистировал Эмирхан El matador Таривердиев. В составе «СКА-Ростов» был удалён защитник Данила Кравченко.

Fight Nights занимает второе место в турнирной таблице группы А Медиалиги. Команда набрала шесть очков за три матча. «СКА-Ростов» располагается на пятой строчке, заработав два очка после трёх игр.

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