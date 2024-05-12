«СКА-Ростов» проиграл Fight Nights в матче Медиалиги

Вчера, 11 мая, состоялся матч 4-го тура группы А Winline Медиалиги, в котором встречались Fight Nights и «СКА-Ростов». Команды играли на стадионе «Москвич» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Смирновым (Волоколамск). Fight Nights одержал победу со счётом 2:1.
Счёт открыл нападающий Fight Nights Артём Щербак с передачи Владимира Забавина. Ответный мяч за «СКА-Ростов» забил форвард Ренат Васиченко. Победу Fight Nights принёс полузащитник Герман Резков. Ему ассистировал Эмирхан El matador Таривердиев. В составе «СКА-Ростов» был удалён защитник Данила Кравченко.
Fight Nights занимает второе место в турнирной таблице группы А Медиалиги. Команда набрала шесть очков за три матча. «СКА-Ростов» располагается на пятой строчке, заработав два очка после трёх игр.
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