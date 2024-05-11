Защитник ЦСКА Роша: Тороп провёл великолепную работу с «Зенитом»

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением об игре голкипера армейцев Владислава Торопа в матче с петербургским «Зенитом» (1:0) в 28-м туре чемпионата России по футболу.

«Я сказал, что я поздравляю всю команду, вся команда заслуживает поздравления. Когда мы выиграем, то вся команда побеждает, когда мы проигрываем, то все виноваты в проигрыше. Но в индивидуальном плане Влад Тороп провёл великолепную работу, и его поздравляю. Теперь нужно сосредоточиться на следующем матче», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Отметим, что капитан армейцев Игорь Акинфеев остался на скамейке в игре с сине-бело-голубыми. Неожиданно пост первого номера ЦСКА занял Владислав Тороп.