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Защитник ЦСКА Роша: Тороп провёл великолепную работу с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Роша: Тороп провёл великолепную работу с «Зенитом»
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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением об игре голкипера армейцев Владислава Торопа в матче с петербургским «Зенитом» (1:0) в 28-м туре чемпионата России по футболу.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

«Я сказал, что я поздравляю всю команду, вся команда заслуживает поздравления. Когда мы выиграем, то вся команда побеждает, когда мы проигрываем, то все виноваты в проигрыше. Но в индивидуальном плане Влад Тороп провёл великолепную работу, и его поздравляю. Теперь нужно сосредоточиться на следующем матче», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Отметим, что капитан армейцев Игорь Акинфеев остался на скамейке в игре с сине-бело-голубыми. Неожиданно пост первого номера ЦСКА занял Владислав Тороп.

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