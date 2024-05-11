Семак: по судейству с ЦСКА говорить ничего не хочу, многие вещи для тренеров непонятны

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о судействе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

«По судейству ничего не хочу говорить абсолютно. Что касается трактовок и всего остального… Смотрим только с точки зрения интереса. Многие вещи абсолютно непонятны для многих тренеров», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Команда Сергея Семака проиграла третий матч в рамках чемпионата России из последних четырёх. «Зенит» остался с 51 очком, однако сохранил лидерство в чемпионате благодаря поражению «Краснодара» от «Спартака» (0:1). ЦСКА набрал 42 очка и поднялся на шестое место, обойдя «Крылья Советов» и «Рубин».