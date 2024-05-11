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Семак: по судейству с ЦСКА говорить ничего не хочу, многие вещи для тренеров непонятны

Семак: по судейству с ЦСКА говорить ничего не хочу, многие вещи для тренеров непонятны
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о судействе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

«По судейству ничего не хочу говорить абсолютно. Что касается трактовок и всего остального… Смотрим только с точки зрения интереса. Многие вещи абсолютно непонятны для многих тренеров», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Команда Сергея Семака проиграла третий матч в рамках чемпионата России из последних четырёх. «Зенит» остался с 51 очком, однако сохранил лидерство в чемпионате благодаря поражению «Краснодара» от «Спартака» (0:1). ЦСКА набрал 42 очка и поднялся на шестое место, обойдя «Крылья Советов» и «Рубин».

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