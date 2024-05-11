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«Динамо» возглавило турнирную таблицу РПЛ после победы над «Балтикой»

«Динамо» возглавило турнирную таблицу РПЛ после победы над «Балтикой»
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11 мая состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались калининградская «Балтика» и московское «Динамо». Игра проводилась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска. Матч начался в 21:30 мск. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Энрикес – 32'     2:1 Капленко – 68'     2:2 Фернандес – 90+3'     2:3 Нгамалё – 90+9'    

Таким образом, «Динамо» единолично вышло на первое место в таблице РПЛ за два тура до конца. На счету бело-голубых стало 53 очка. На втором месте располагается петербургский «Зенит», в активе которого 51 очко. На третьем месте идёт «Краснодар», набравший 50 очков.

Напомним, в 29-м туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов», а в 30-м туре — с «Краснодаром».

Таблица РПЛ
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