«Динамо» возглавило турнирную таблицу РПЛ после победы над «Балтикой»
Поделиться
11 мая состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались калининградская «Балтика» и московское «Динамо». Игра проводилась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска. Матч начался в 21:30 мск. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3' 1:1 Энрикес – 32' 2:1 Капленко – 68' 2:2 Фернандес – 90+3' 2:3 Нгамалё – 90+9'
Таким образом, «Динамо» единолично вышло на первое место в таблице РПЛ за два тура до конца. На счету бело-голубых стало 53 очка. На втором месте располагается петербургский «Зенит», в активе которого 51 очко. На третьем месте идёт «Краснодар», набравший 50 очков.
Напомним, в 29-м туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов», а в 30-м туре — с «Краснодаром».
Комментарии
- 12 мая 2024
-
00:24
-
00:09
-
00:03
-
00:00
- 11 мая 2024
-
23:51
-
23:39
-
23:35
-
23:31
-
23:21
-
23:16
-
23:01
-
23:01
-
22:48
-
22:47
-
22:43
-
22:42
-
22:38
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:28
-
22:24
-
22:23
-
22:20
-
22:19
-
22:17
-
22:16
-
22:11
-
22:09
-
22:06
-
22:05
-
22:00
-
22:00
-
22:00
-
21:56