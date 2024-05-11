Защитник ЦСКА Роша высказался о решении Федотова сделать его капитаном в матче с «Зенитом»

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша после победы армейцев в сегодняшнем матче 28-го тура РПЛ над «Зенитом» (1:0) ответил на вопрос о своей роли вице-капитана команды в отсутствие Игоря Акинфеева.

— Почему когда нет Акинфеева, то вы получаете капитанскую повязку? Есть какое-то преимущество?

— Здесь нет никакого преимущества над другими игроками. Все игроки нашей команды лидеры, как на поле, так и за его пределами. У нас все всех уважают. Но просто на поле должен быть капитан, и тренер решил им сделать меня, — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Акинфеев пропустил сегодняшний матч по решению тренерского штаба ЦСКА. Вместо него ворота защищал 20-летний Владислав Тороп.

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