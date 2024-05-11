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«Милан» разгромил «Кальяри» в матче Серии А благодаря дублю Пулишича

«Милан» разгромил «Кальяри» в матче Серии А благодаря дублю Пулишича
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В Милане на стадионе «Сан-Сиро» завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» уверенно обыграл «Кальяри» (5:1).

Италия - Серия А . 36-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
5 : 1
Кальяри
Кальяри
1:0 Беннасер – 35'     2:0 Пулишич – 59'     2:1 Нандес – 63'     3:1 Рейндерс – 74'     4:1 Леау – 83'     5:1 Пулишич – 86'    

Дублем в составе победителей отметился американский нападающий Кристиан Пулишич. Ещё по мячу записали на свой счёт Исмаэль Беннасер, Тейани Рейндерс и Рафаэл Леау.

У гостей единственный гол на счету уругвайца Наитана Нандеса.

Таким образом, «россонери» набрали 74 очка после 36 игр и занимают второе место в турнирной таблице. «Кальяри» остался с 33 очками и идёт на 15-й строчке, имея трёхочковый отрыв от зоны вылета, однако у всех нижеследующих команд, кроме «Фрозиноне», игра в запасе.

Напомним, чемпионом Италии сезона-2023/2024 стал «Интер», досрочно гарантировавший себе золотые медали.

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