«Милан» разгромил «Кальяри» в матче Серии А благодаря дублю Пулишича

В Милане на стадионе «Сан-Сиро» завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» уверенно обыграл «Кальяри» (5:1).
Дублем в составе победителей отметился американский нападающий Кристиан Пулишич. Ещё по мячу записали на свой счёт Исмаэль Беннасер, Тейани Рейндерс и Рафаэл Леау.
У гостей единственный гол на счету уругвайца Наитана Нандеса.
Таким образом, «россонери» набрали 74 очка после 36 игр и занимают второе место в турнирной таблице. «Кальяри» остался с 33 очками и идёт на 15-й строчке, имея трёхочковый отрыв от зоны вылета, однако у всех нижеследующих команд, кроме «Фрозиноне», игра в запасе.
Напомним, чемпионом Италии сезона-2023/2024 стал «Интер», досрочно гарантировавший себе золотые медали.
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