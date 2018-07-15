Джикия изображает Криштиану, Промес борется с Зе Луишем. Как готовится «Спартак»

Предсезонные сборы «Спартак» проводит в австрийском городке Филлах с 9 по 22 июля. Из-за чемпионата мира организован был только один заграничный выезд, но всё равно не в полном составе. До 23-го с командой нет отпускных Кутепова — думающего о «Милане» и не оценившего новую кричалку «Наш бог…», Самедова — завершившего карьеру в сборной и Зобнина — которого Модрич догнал по пробегу на ЧМ (63 км) проведя лишь на матч больше.

Команда живет в пятизвездночной гостинице «Вармбадерхоф». Здесь останавливались все президенты Австрии, популярная итальянская певица Джанна Наннини и даже сборная Хорватии, которая сыграет в финале чемпионата мира с Францией. Бассейны с термальными источниками и условия среднегорья позволяют организму быстрее восстанавливаться. Возможно и в этом кроется успех хорватов в России.

«Здесь легче и чище воздух, — объясняет глава медицинского департамента Михаил Вартапетов. — Мы проводим сбор на высоте 500 метров над уровнем моря. К примеру, Черчесов со сборной России работал на 900-х. Там у игроков повышается гемоглобин и это не последствия допинга. Всё абсолютно легально, просто горы помогают быстрее восстановиться».

Фото: Иван Карпов, «Чемпионат»

Утреннее занятие проходит в интенсивных силовых упражнениях на тренировочном поле и в отработке тактических перестроений на основном. Тренируют удержание линии и действия опорных полузащитников. Нападающие бьют по воротам на другой стороне. Активно проявляет себя Рауль Рианчо. Громко и внятно (частью на испанском, частью на русском) он объясняет, что требуется — переводит его Дмитрий Крайтер.

«Не надо прессинговать вплотную, — на примере одного из молодых игроков просит первый помощник Карреры. — Ты добежишь до соперника, а он просто уйдёт в сторону и оставит тебя позади. Держите дистанцию и пытайтесь предугадать, куда он пойдёт дальше». Каррера особо не вмешивается в процесс, предоставляя Раулю свободу. Он даёт пояснения иногда, и что-то говорит от себя.



Интервью с Рианчо мы с коллегами решили пока не делать. Известно, что в семье испанца произошла трагедия — умер отец. Позже мы обязательно познакомим вас с этим человеком и его судьбой.

Фото: Из личного архива Рауля Рианчо

В тему о персонале — пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг подкрадывается к корреспондентам со спины. Резким движением он закидывает лёд зашиворот журналистам. «Вот так футболисты охлаждают в бочке со льдом своим мыщцы». А Вартапетов поясняет, что со льдом можно делать ещё.

Было и ещё одно важное событие. В пятницу отмечал день рождения Рамиль Шарипов (в команде его называют Рамирес) — 38 лет. Любопытный факт — новый тренер по физподготовке «Спартака» в 2003-м году пересекся в узбекском клубе «Новбахор» из Намангана с известным тренером по фамилии Волчок (Игорь Семёнович). Этот специалист интересен тем, что многие из его футболистов состоялись позднее в тренерском деле: Сёмин, Газзаев, Петраков, Шевченко, Эштреков, Бердыев. С Курбаном Бекиевичем Шарипов работал в «Рубине», выигрывал с ним Премьер-лигу. Его карьера в «Спартаке» развивается поступательно: 2016-й — молодежка, 2017-й — «Спартак-2», 2018-й — основа.

Курбан Бердыев и Рамиль Шарипов

Вечернее занятие начинается весельем Промеса. «Плиз, гив ми а хагз» (Пожалуйста, обними меня), — Квинси с вытянутыми руки, забавно переваливаясь с ноги на ногу, как медведь, двигается к Зе Луишу. Тот отталкивает его, но Антон не сдаётся и прёт дальше за обнимашками. Зе понимает, что сопротивление бесполезно и соглашается. В этот момент сзади партнёров обнимает Боккетти.



Днём ранее после утреннего занятия Зе навалился на Промеса и пытался его забороть. Состязание несправедливое, разница в весе очевидна (Квинси весит около 70 кг). «Так нечестно, ты весишь под 90», — выдавливает из себя он под давлением туши партнёра.

Выделяется Жиго. Он три раза подряд забивает ногой после подачи с фланга. В нём чувствуется уверенность и хладнокровие. Хотя именно француз забил автогол с «Риекой» и сыграл рукой со «Словацко».

Выглядит он — устрашающее. Суровая арабская внешность, внушительный габариты (рост футболиста 1,87 см) — атлетичное телосложение. Выяснилось, что Жиго — католик. Удивительно, но факт.



«Когда знакомились, я подумал — пора халяль закупать, — смеется Вартапетов. — Шучу, у нас все мясо халяльное. Закупаем для Тарасовки в одном месте, продукт отличного качества».



«Где мой выигрыш?», — спрашивает у Трахтенберга Жано, который с нами наблюдает за тренировкой. Грузин всё ещё восстанавливается от травмы, но все ближе к возвращению в строй. Речь шла о матче Хорватия — Англия. Футболист угадал счёт (2:1) и сорвал банк: где-то тысячу евро. Любопытно, какую ставку Жано сделает на финал?

Футболисты разбиваются на три команды: красные, синие и зелёные. Красные забивают в первой же атаке — Зе удачлив на острие. «Ну что за старт», — восклицает Промес в синей манишке.



Зелёные отвечают уверенным голом Адриано. Сразу же Бакаев уводит их в отрыв, отправляя синих отдыхать. «Опять я буду смотреть, а не играть», — жалуется Промес.

Зе снова демонстрирует качество, красные ликуют. Потом же еще раз. Промес бьет и бьет — мяч никак не идёт в сетку. Только с третьего раза он пробивает голкипера и победно взбрасывает руки. За следующие 5 минут Промес дважды отличится с обоих флангов и один раз чуть не убьёт реактивным ударом молодого Максименко. Аппетит приходит во время еды.

В очередном эпизоде Квинси сталкивается с Джикией. Защитник падает на газон и держится за поясницу. Его уводят с поля, но конкурентам это не помогает, вышедший на замену Боккетти дважды: после ударов Попова и Промеса — выносит мяч из пустых ворот.



Звучит финальный свисток — побеждают красные. Они набирают 6 очков, синие 4, зеленые 3. «Я предсказывал эту победу, — на опыте говорит Глушаков в красном. Зе отбивает всем пять, он очень доволен тем, что стал лучшим бомбардиром этого мини-турнира.

«Пенальти!» — восклицает Рианчо. На выбывание: забил — идёшь на растяжку. Первым бьёт Промес и сразу уходит отдыхать. Петкович тоже исполняет уверенно. Крутой удар Адриано отражает Максименко. Вздох разочарования оглашает окрестности. Попов повторяет судьбу бразильца и идёт на второй заход. Оба раза Максименко прыгает вправо, Зе это видит и «даёт» в другой угол.



«Давайте бить как хорваты», — шутит Промес. Промахивается Ерёменко-младший, Ханни попадает в крестовину. Судьбу серии решает Джикия, уже оправившийся от ушиба. В стиле Криштиану Роналду он отходит от мяча и встаёт в доминирующую позицию, широко расставив ноги и высоко подтянув шорты. Разбег, удар — красные абсолютные чемпионы. Грузинский клон Криша выпрыгивает как Роналду и срывает с себя футболку. Правду говорил Комбаров — он настоящий актёр.

Командное фото для победителей в виде награды. «Стой, как Криш встану», — смеётся Джикия. Но тут же сбрасывает маску и присоединяется к партнёрам без напускного. «Здесь один чемпион», — констатирует он после вспышки. Это любимое выражение Джикии — слышал его не раз.



В прошлом сезоне «Спартак» чемпионство упустили, взяли только бронзу. Забавно, но на субботней тренировке я встретил организатора спартаковского сбора — австрийца Армена. «Надеюсь, на этот раз чемпионом станет «Спартак», — говорит он. — В прошлом году я организовывал сборы для «Локомотива» и они выиграли чемпионат. Как и в золотой сезон «Спартака». Хочется верить, что теперь удача повернётся к красно-белым — лицом». Что ж, посмотрим.

А пока понаблюдаем за товарищеским матчем «Спартака» с клубом второго сербского дивизиона — «Пролетер». Начало в 14:00 по МСК, успеете до финала ЧМ.

Спортлэндтур