«С нетерпением жду, как буду болеть за Россию и ездить по стадионам»

Домашний чемпионат мира стал для сборной России своего рода провидением, примирением с болельщиками, а для некоторых игроков ещё и возможностью достойно попрощаться. Сначала мы узнали, что к концу подошла карьера Сергея Игнашевича, а теперь ещё и Александр Самедов сообщил, что покидает сборную.

Мы с Сашей знакомы больше 10 лет. Я как журналист сопровождал его переход из «Спартака» в «Локомотив», радовался его дебюту в сборной, делал с ним интервью о первом голе за Россию. Теперь, когда эмоции немного улеглись, он рассказал, что было на душе и как он пришёл к такому решению.

«Я ухожу, ухожу красиво». Почему Игнашевич – реально великий Прекрасный финал славной карьеры.

— Саша, есть ощущение, что сборная выполнила не то что программу-максимум, а ультра-максимум? Что это именно тот результат, которого заслуживала Россия на этом чемпионате мира?

— Это эпическая история, но она могла сложиться как положительно в 1/4, так и отрицательно в 1/8 финала. Когда ты проходишь испанцев и играешь с хорватами в четвертьфинале чемпионата мира, тебе уже всё равно на пенальти. Ты находишься в шаге от полуфинала, от четвёрки сильнейших. Это драматично и очень эмоционально.

— Тебя заменили, и ты наблюдал за дополнительным временем со скамейки запасных. Что чувствовал в этот момент?

— Это колоссальное напряжение, всё время охаешь, ахаешь. Пропустили, побежали отыгрываться… Живёшь с командой на поле и переживаешь за неё очень сильно. Волнуешься, ведь понимаешь, что ничем не можешь помочь. Только эмоциями стараешься подбодрить ребят.

— Когда Фернандес забил, о чём ты подумал?

— Просто побежал за ворота. Мы все рванули туда, какие тут мысли?!

— Помнишь командный круг, когда Дзюба сказал: «Парни, я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь этим моментом. Не спешите. Не уверены – ударьте по центру просто. Давай, давай, б**». До этого было ощущение, что Дзюба настоящий капитан?

— Не то чтобы он капитан. Но Артём – человек, который умеет найти правильные слова. И в тот момент он нашёл их, вот и всё.

«Мои Воины!!! Моя Гордость!!!» Дзюба не перестаёт удивлять Лучший.

— Вспомни первый промах в серии пенальти — что это было?

— Ну, промахнулся человек, бывает. До этого испанцы промахивались, а тут мы. Это реально лотерея, что тут скажешь?

— Ты с Фёдором дружишь. Что скажешь людям, которые его уничтожают?

— Это бред. Конечно, я его поддержал. Все адекватные люди прекрасно всё понимают.

Смолов виноват. Но он бился, пока кто-то ел в кокошниках Спасибо, сборная России. И, Фёдор, мы тоже с тобой.

— А ты до Хорватии осознавал, что закончишь карьеру в сборной?

— Решил всё заранее. Через две недели мне исполнится 34 года. Надо найти правильный момент для ухода, и я считаю, что идеально уйти именно сейчас. Мы достойно отыграли чемпионат мира и завершили его. Но у меня есть семья, я хочу посвятить время детям. Тем более в августе родится третий ребёнок. В конце концов, настало время уйти. Уже нет столько сил.

— Черчесов что-то сказал тебе лично на этот счёт?

— Я подошёл, поблагодарил весь тренерский штаб. Сказал, что это были незабываемые два года, лучшие для меня в сборной. Кубок конфедераций, чемпионат мира – это просто потрясающе. Мы со Станиславом Саламовичем пожелали друг другу удачи.

«Нас очень расстраивает, что мы больше не боремся за Кубок мира» Слова главного тренера сборной России после драматичного поражения от Хорватии.

— Всего через два года Евро-2020. Как ты думаешь, способна ли сборная России выступить хотя бы не хуже, чем сейчас?

— В первую очередь туда надо выйти. Думаю, что костяк команды останется. Чемпионат мира дал толчок этим ребятам. Уверен, что всё будет хорошо, у России отличная сборная. Буду, как и ты, болеть за неё, ездить по стадионам… Дай бог получится. С нетерпением жду этого момента!