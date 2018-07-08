«С нетерпением жду, как буду болеть за Россию и ездить по стадионам»

Домашний чемпионат мира стал для сборной России своего рода провидением, примирением с болельщиками, а для некоторых игроков ещё и возможностью достойно попрощаться. Сначала мы узнали, что к концу подошла карьера Сергея Игнашевича, а теперь ещё и Александр Самедов сообщил, что покидает сборную.
Мы с Сашей знакомы больше 10 лет. Я как журналист сопровождал его переход из «Спартака» в «Локомотив», радовался его дебюту в сборной, делал с ним интервью о первом голе за Россию. Теперь, когда эмоции немного улеглись, он рассказал, что было на душе и как он пришёл к такому решению.
— Саша, есть ощущение, что сборная выполнила не то что программу-максимум, а ультра-максимум? Что это именно тот результат, которого заслуживала Россия на этом чемпионате мира?
— Это эпическая история, но она могла сложиться как положительно в 1/4, так и отрицательно в 1/8 финала. Когда ты проходишь испанцев и играешь с хорватами в четвертьфинале чемпионата мира, тебе уже всё равно на пенальти. Ты находишься в шаге от полуфинала, от четвёрки сильнейших. Это драматично и очень эмоционально.
— Тебя заменили, и ты наблюдал за дополнительным временем со скамейки запасных. Что чувствовал в этот момент?
— Это колоссальное напряжение, всё время охаешь, ахаешь. Пропустили, побежали отыгрываться… Живёшь с командой на поле и переживаешь за неё очень сильно. Волнуешься, ведь понимаешь, что ничем не можешь помочь. Только эмоциями стараешься подбодрить ребят.
— Когда Фернандес забил, о чём ты подумал?
— Просто побежал за ворота. Мы все рванули туда, какие тут мысли?!
— Помнишь командный круг, когда Дзюба сказал: «Парни, я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь этим моментом. Не спешите. Не уверены – ударьте по центру просто. Давай, давай, б**». До этого было ощущение, что Дзюба настоящий капитан?
— Не то чтобы он капитан. Но Артём – человек, который умеет найти правильные слова. И в тот момент он нашёл их, вот и всё.
— Вспомни первый промах в серии пенальти — что это было?
— Ну, промахнулся человек, бывает. До этого испанцы промахивались, а тут мы. Это реально лотерея, что тут скажешь?
— Ты с Фёдором дружишь. Что скажешь людям, которые его уничтожают?
— Это бред. Конечно, я его поддержал. Все адекватные люди прекрасно всё понимают.
— А ты до Хорватии осознавал, что закончишь карьеру в сборной?
— Решил всё заранее. Через две недели мне исполнится 34 года. Надо найти правильный момент для ухода, и я считаю, что идеально уйти именно сейчас. Мы достойно отыграли чемпионат мира и завершили его. Но у меня есть семья, я хочу посвятить время детям. Тем более в августе родится третий ребёнок. В конце концов, настало время уйти. Уже нет столько сил.
— Черчесов что-то сказал тебе лично на этот счёт?
— Я подошёл, поблагодарил весь тренерский штаб. Сказал, что это были незабываемые два года, лучшие для меня в сборной. Кубок конфедераций, чемпионат мира – это просто потрясающе. Мы со Станиславом Саламовичем пожелали друг другу удачи.
— Всего через два года Евро-2020. Как ты думаешь, способна ли сборная России выступить хотя бы не хуже, чем сейчас?
— В первую очередь туда надо выйти. Думаю, что костяк команды останется. Чемпионат мира дал толчок этим ребятам. Уверен, что всё будет хорошо, у России отличная сборная. Буду, как и ты, болеть за неё, ездить по стадионам… Дай бог получится. С нетерпением жду этого момента!