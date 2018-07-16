Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Прибытие сборной Франции
A
Уругвай
Россия
Саудовская Аравия
Египет
B
Испания
Португалия
Иран
Марокко
C
Франция
Дания
Перу
Австралия
D
Хорватия
Аргентина
Нигерия
Исландия
E
Бразилия
Швейцария
Сербия
Коста-Рика
F
Швеция
Мексика
Южная Корея
Германия
G
Бельгия
Англия
Тунис
Панама
H
Колумбия
Япония
Сенегал
Польша
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Чемпионы мира по футболу 2018 прибыли домой. Как встретили сборную Франции

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Париж
Максим Ерёмин
Фото: Baptiste Fernandez/Icon Sport via Getty Images
Чемпионы мира по футболу 2018 прибыли домой. Как встретили сборную Франции. LIVE
В аэропорту Парижа сел самолёт с триумфаторами ЧМ-2018.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Чемпионы мира по футболу вернулись на родину. Больше месяца длились их приключения в России, которые обернулись появлением второй звезды на эмблеме с петухом.

Мбаппе и компания снова дома. Здесь их встречают тысячи людей. Сегодня им предстоит чемпионский парад и торжественная встреча с президентом Франции.

Никольская улица передаёт эстафету Парижу.

Комментарии (0)
Главные статьи про ЧМ-2018 - в вашей почте

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент