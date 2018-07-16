Чемпионы мира по футболу вернулись на родину. Больше месяца длились их приключения в России, которые обернулись появлением второй звезды на эмблеме с петухом.
Мбаппе и компания снова дома. Здесь их встречают тысячи людей. Сегодня им предстоит чемпионский парад и торжественная встреча с президентом Франции.
Никольская улица передаёт эстафету Парижу.
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Чемпионы мира по футболу 2018 прибыли домой. Как встретили сборную Франции. LIVE
В аэропорту Парижа сел самолёт с триумфаторами ЧМ-2018.