Кто в сборной России подорожал в цене после ЧМ-2018?

Transfermarkt обновил стоимость футболистов. Очевидно, что главным образом на цифры повлияло их выступление на ЧМ в России. Рассказываем о футболистах российской сборной, чья стоимость взлетела больше всех.

Transfermarkt: Головин подорожал на € 7 млн, Смолов подешевел на € 2 млн

1) Александр Головин, полузащитник (ЦСКА)

Стоимость до ЧМ-2018: 18 млн евро



Стоимость после ЧМ-2018: 25 млн евро



Российский лот номер один подтвердил репутацию будущей звезды. После турнира интерес из топ-клубов Европы обрёл конкретику. Головина хотят «Юве», «Челси» и «Монако». По данным источников, Головин ближе всего к «Челси». Если не случится никаких казусов, переход произойдёт в ближайшее время.

2) Денис Черышев, полузащитник («Вильярреал»)

Стоимость до ЧМ-2018: 3 млн евро



Стоимость после ЧМ-2018: 8 млн евро



До турнира стоил смешных денег, но этому есть объяснение — Дениса долгое время одолевали травмы. Ещё пару лет назад он стоил 10 млн, так что сейчас всё просто встаёт на свои места. Впрочем, в то, что он в ближайшее время покинет «Вильярреал», верится слабо — слишком нестабилен он был в последние годы. Лишь бы теперь без травм.

3) Марио Фернандес, защитник (ЦСКА)

Стоимость до ЧМ-2018: 16 млн евро



Стоимость после ЧМ-2018: 20 млн евро



Привлёк внимание европейских клубов уже на групповом этапе. В числе заинтересованных мелькала «Валенсия», но ближе к концу турнира интерес вроде бы сошёл на нет. С промахом во время пенальти в матче с хорватами это, конечно, не связано. Вполне возможно, что Гинер, устав терять ключевых футболистов, отпугнул претендентов высоким ценником.

4) Артём Дзюба, нападающий («Зенит»)

Стоимость до ЧМ-2018: 7 млн евро



Стоимость после ЧМ-2018: 10 млн евро



Вообще-то рост его цены должен был быть более ощутимым, но тут нельзя забывать о возрасте. Дзюбе скоро 30, и большие деньги в подобных случаях платят, только если тебя зовут Криштиану. Артём давно мечтал поиграть в АПЛ, и после такого турнира шансы на это наверняка будут. В последнее время говорилось об интересе «Кардиффа», но в его случае это точно не предел ожиданий.

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5) Игорь Акинфеев, вратарь (ЦСКА)

Стоимость до ЧМ-2018: 10 млн евро



Стоимость после ЧМ-2018: 12 млн евро



Та же история, что с Артёмом: на ЧМ он точно наиграл на больший рост в цене. Акинфеев остаётся одним из сильнейших вратарей Европы, что подтвердил выступлением на ЧМ. Интерес топ-клубов («Наполи», например) вроде был, но мало кто верит, что Игорь всё же согласится на отъезд из ЦСКА. Слишком уж ему уютно в Москве. Тем более команду ждёт время перемен, и кто-то должен рулить этим процессом.

Кто ещё подорожал?

Роман Зобнин, полузащитник («Спартак») +2 млн евро (до 10 млн)



Илья Кутепов, защитник («Спартак») +1,6 млн евро (до 5 млн)



Далее Кузяев, полузащитник («Зенит») + 1 млн евро (до 8 млн)



Юрий Газинский, защитник («Краснодар») + 0,8 млн евро (до 6 млн)

А есть такие, кто подешевел?

Всего двое.



Первый — Игорь Смольников, которого удалили в его единственном матче на турнире — с командой Уругвая. За этот мундиаль он потерял в стоимости полмиллиона евро и теперь стоит шесть с половиной.



Второй — Фёдор Смолов. С ним всё куда хуже. Главный русский форвард последних лет провалил турнир и теперь стоит на 2 млн меньше — 14 млн евро.

Что с остальными?

А вот другие футболисты, как ни странно, не изменились в цене. По тем, кто не играл, всё понятно, но почему оставили без внимания Самедова и Жиркова?



В общей сложности стоимость нашей сборной выросла более чем на 20 млн евро и теперь составляет около 184 млн. До топов пока далековато.