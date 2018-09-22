«Всю неделю этого боялся». Игроки «Динамо» решили, что легко обыграют «Анжи»

Матч «Динамо» — «Анжи» принёс первую сенсацию восьмого тура РПЛ. «Анжи», который борется за выживание в прямом смысле этого слова, неожиданно обыграл москвичей со счётом 1:0. В первом тайме «Динамо» упустило несколько перспективных возможностей для взятия ворот, «Анжи» же пытался выбегать в контратаки, но успеха это не приносило. Второй тайм протекал в похожем ключе, но вдруг атака махачкалинского клуба увенчалась успехом. Понсе забил гол, тем самым заставил «Динамо» ещё больше атаковать. В последние минуты московский клуб устроил настоящий навал на ворота гостей. Мяч попадал в перекладину, игроки промахивались из выгодных позиций. Апофеозом стал пенальти в самой концовке встречи, который не сумел реализовать Евгений Луценко. В этом моменте блестяще сыграл вратарь «Анжи» Юрий Дюпин.

«Анжи» одержал вторую победу в сезоне и выбрался из зоны вылета. Для клуба с такими финансовыми проблемами – очень достойное выступление. Главный тренер – Магомед Адиев был доволен своими подопечными.

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— Как оцените игру? – вопрос Адиеву.

— В первом тайме «Динамо» атаковало, мы пытались контратаковать. Во втором тайме наш соперник сумел прибавить, они сумели показать свои козыри, взвинтили темп, стали играть через фланги. Но мы сумели найти свой момент. После забитого гола нам уже пришлось обороняться, но при этом пару раз тоже имели шансы остро атаковать.

— Как оцените судейство?

Судейство комментировать я не люблю. На наш взгляд, ряд спорных и очевидных моментов трактовались в пользу хозяев. Но я не хочу копаться в этих нюансах.

— Не сомневались в Дюпине после неудачного матча с «Краснодаром»?

— Не сомневался. Он наш номер один. В нашей команде настолько тонкая психология… У нас куча ошибок. Если я начну менять людей при каждой ошибке, то ничего хорошего не получится. У каждого человека есть свои минусы и плюсы. Но мы должны концентрировать внимание на сильных вещах. Вратарь – особая фигура. Особенно для нашей команды. Желательно, чтобы Дюпин нас выручал, чтобы мы могли набирать очки.



— Какова финансовая ситуация?

Мы надеемся, что доиграем до конца сезона. Президент прилагает усилия, не бросает команду. У него большое сердце, он не оставит эту команду на полпути. Есть сдвиги позитивные. Раньше мы думали, как бы протянуть три тура. А сейчас разговоры уже уверенные идут, что до зимы продержимся.

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Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов был немногословен и сослался на недостаточный настрой команды.



— Мы опасались этого всю неделю, говорили об этом с игроками. Недонастрой некоторых игроков сказался. Решили, что сможем обыграть соперника в полноги, не прилагая максимум усилий. Отсюда закономерный результат.



— Не показалось, что команда очень много действовала в среднем темпе?

Нам не хватило скорости, вы правы. Не смогли создать для «Анжи» никаких трудностей. Мы говорили, что надо взвинтить темп, быстрее выходить из обороны. Играли очень медленно, получили гол. «Анжи» сел в оборону, получили удобную для них ситуацию. Взломать не смогли.

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Главный герой матча – Юрий Дюпин рассказал, как справлялся с пенальти и о настроении в команде.

— Хочу поблагодарить всю команду. Это не только моя заслуга. Все пацаны бились и старались — победа всей команды.



— Почему концовка получилась такой нервной?

— Мы забили гол, начали удерживать преимущество. У «Динамо» стало больше моментов. Удача была на нашей стороне сегодня.



— Сегодня вы выбрались из зоны вылета. В таблицу смотрите?

— Не смотрим. Мы выходим играть за своё имя. Да, иногда тяжело, но мы сильные, мы справимся с этим.



— Как реагировали на пенальти?

— Старался выстоять до последнего момента. В конце решил прыгнуть влево. Вопросов по пенальти к судье нет, он чистый был. Вообще к судье вопросов нет, он хорошо отсудил сегодня.



— Болельщики «Динамо» во второй тайме вас оскорбляли. Не задело?

— Даже не обижаюсь, они этими словами меня только подбодрили. У них задача поддержать свою команду, у меня своя.