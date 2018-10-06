Да придёт спаситель. Ерёменко готов дебютировать за «Спартак»

Когда в начале августа «Спартак» объявил о трансфере Ерёменко, первой и главенствующей реакцией публики стал негатив. Болельщики вспоминали скандальное прошлое финского футболиста, обвиняли руководство клуба в пособничестве агенту Марко Трабукки, скептически смотрели на его возвращение после двух лет простоя, а кое-где даже выходили заявления целых фанатских группировок: «Переход не одобряем, оставляем за собой право на соответствующую реакцию».

На скорости. Роман Ерёменко в «Спартаке» — это гениально Когда «футболист-наркоман» — лучший трансфер.

Но шло время, «Спартак» тур за туром испытывал структурные проблемы в атаке – и негативные отклики постепенно растворялись в позитивных надеждах и ожиданиях от возвращения Еременко в большой футбол. Это было абсолютно объяснимо: поначалу невозможно было абстрагироваться от эмоциональной оценки трансфера и его околоспортивных аспектов, затем же, когда стало понятно, что в теории Роман способен помочь решить прогрессирующие трудности, на первый план вышел непосредственно футбол. Бог с ним, с мрачным прошлым – пусть выйдет и даст результат, все тут же забудут и про кокаин, и про ЦСКА, и про все остальное.

«Спартак» вообще не забивает с игры. Здесь пять причин, почему Объясняем на примере матча с «Ростовом».

Ждали возвращения Еременко не только болельщики, но и сам Каррера. Об этом с уверенностью можно судить, просто взглянув на стартовые составы «Спартака» в осеннем отрезке. Два места в центре поля всегда были зарезервированы за Фернандо и Зобниным, а одно оставалось «гуляющим». С «Зенитом» здесь сыграл Глушаков, с «Ахматом» — Попов, с «Рапидом» — Тимофеев, с ЦСКА – снова Попов, с «Ростовом» — Ханни при 4-2-3-1, а с «Вильярреалом» — Игнатов.



Каждую игру Массимо пробовал разные варианты, но полноценного хозяина для столь важной позиции так и не нашел. Причем в данном случае вряд ли стоит говорить о стандартной ротации и желании дать кому-то передышку. Лидеры ведь получали максимальную игровую нагрузку. А меняли друг друга те, кто по разным причинам не тянул.



Чтобы разобраться, потянет ли Еременко, еще раз перечислим основные атакующие проблемы «Спартака» на старте этого сезона.

1) Ни один из вышеназванных хавбеков ротации не подходит для внедряемой системы 4-3-3. Попов комфортно чувствует себя в контратакующем стиле при наличии пространства, но теряется и имеет низкую конкретику в позиционном футболе. Ханни не дает достаточного объема, он полезен непосредственно у чужой штрафной, а не в глубине. Тимофеев – опорник-разрушитель с неважными атакующими способностями. Игнатов слишком молод, о нем говорить рано. А о Глушакове, наоборот, поздно, он уже в дубле. Парадоксально: игроков вроде бы много, но нужного среди них не видно.

2) Из-за плохого общекомандного движения «Спартак» имеет проблемы с розыгрышем мяча. «Мы не пользуемся пространством между линий и медленно катаем мяч», — уже несколько раз говорил Каррера. Из-за несинхронности перемещений атакующие группы оказываются изолированными друг от друга, и единственным вариантом развития становится проявление индивидуальных качеств. Команде очень не хватает человека, который бы при жесткой 4-3-3 грамотно искал коридоры и двигался под партнера.

3) «Спартак» кошмарно неэффективен в зоне у чужой штрафной. Фернандо в сегодняшней формации стал играть глубже, а Зобнин при бешеной работоспособности и отличном умении протащить мяч вперед за счет силового дриблинга не имеет ни поставленного удара, ни стабильной обостряющей передачи. Вспомните, сколько раз в предыдущих сезонах на выручку красно-белым приходили дальние выстрелы Промеса или Глушакова. Кто способен качественно пробить сейчас?

Еременко образца лучшей (или хотя бы обычной) формы способен решить все три проблемы. Он универсал, который играл в разных амплуа, от крайнего защитника до плеймейкера, и его сбалансированность в рамках сегодняшней схемы придется очень кстати. Поиск зон, движение под партнера, сильные разрезающие передачи на короткое или среднее расстояние, дальний удар, — все это у Романа развито на высоком уровне, и его игра действительно может стать волшебной таблеткой для сегодняшнего «Спартака».

Каррера: Ерёменко – идея Федуна. Он один из любимых игроков президента Главный тренер «Спартака»: об «Анжи», судействе, злости и главном трансфере этого лета.

Какое есть «но», все прекрасно знают. Если финский полузащитник в своем возрасте сможет вспомнить и проявить все свои качества после столь длительной, просто нереальной для современного спорта, паузы, мы увидим одну из самых удивительных историй возвращения в российском футболе.



А впечатления, поступавшие из Тарасовки от очевидцев тренировочного процесса, кстати, были вполне обнадеживающими.