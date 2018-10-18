Руни vs Ибрагимович: выбери их лучшие голы в MLS

Уэйн Руни забил свой 10-й гол в MLS за «Ди-Си Юнайтед». Сейчас он далёк от звания лидера в гонке бомбардиров, но это объяснимо: в США он приехал лишь летом — посреди сезона. Поэтому у его звёздного конкурента из Лос-Анджелеса с результативностью куда лучше. Златан в этом сезоне провёл 21 гол и в топе идёт вторым, вслед за Джозефом Мартинесом (30 мячей).

Купается в крови и барахтается в «болоте». Как поживает Руни в США Бывшему футболисту «МЮ» приходится непросто.

С результативностью понятно, а вот с эстетической точки зрения есть о чём поспорить. Этим мы и предлагаем заняться чуть ниже.

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