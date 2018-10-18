Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Футбол /

Голы Ибрагимовича и Руни в MLS

Уэйн Руни и Златан Ибрагимович
Максим Ерёмин
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
Руни vs Ибрагимович: выбери их лучшие голы в MLS
«Шрек» пустился в погоню за бывшим партнёром.
Футбол / Прочие турниры

Уэйн Руни забил свой 10-й гол в MLS за «Ди-Си Юнайтед». Сейчас он далёк от звания лидера в гонке бомбардиров, но это объяснимо: в США он приехал лишь летом — посреди сезона. Поэтому у его звёздного конкурента из Лос-Анджелеса с результативностью куда лучше. Златан в этом сезоне провёл 21 гол и в топе идёт вторым, вслед за Джозефом Мартинесом (30 мячей).

Купается в крови и барахтается в «болоте». Как поживает Руни в США
Бывшему футболисту «МЮ» приходится непросто.

С результативностью понятно, а вот с эстетической точки зрения есть о чём поспорить. Этим мы и предлагаем заняться чуть ниже.

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент