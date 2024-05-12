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Деограсия — о поражении от «Локомотива»: этот матч у нас не получился

Деограсия — о поражении от «Локомотива»: этот матч у нас не получился
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Команда из Оренбурга 12 мая 2024 года на своём поле уступила железнодорожникам со счетом 0:2.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 8'     0:2 Сильянов – 62'    
Удаления: Флорентин – 83' / нет

«Этот матч у нас не получился. Нам легко забили первый гол. После этого наша команда собралась, создавала моменты, могла забить, но вместо этого пропустили второй гол.

У нас остались два самых важных матча в сезоне. Постараемся заработать максимум очков», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Оренбург» потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах. Коллектив Деограсии занимает 12‑е место в таблице (29), опережая идущую в зоне вылета «Балтику» на три очка. «Локомотив» поднялся на четвёртую строчку, набрав 47 очков.

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