Деограсия — о поражении от «Локомотива»: этот матч у нас не получился

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Команда из Оренбурга 12 мая 2024 года на своём поле уступила железнодорожникам со счетом 0:2.

«Этот матч у нас не получился. Нам легко забили первый гол. После этого наша команда собралась, создавала моменты, могла забить, но вместо этого пропустили второй гол.

У нас остались два самых важных матча в сезоне. Постараемся заработать максимум очков», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Оренбург» потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах. Коллектив Деограсии занимает 12‑е место в таблице (29), опережая идущую в зоне вылета «Балтику» на три очка. «Локомотив» поднялся на четвёртую строчку, набрав 47 очков.