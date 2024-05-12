«Кадис» неожиданно обыграл «Хетафе» в матче 35-го тура Ла Лиги

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Завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Кадис» и «Хетафе». Игра проходила на стадионе «Нуэво Мирандилья» (Кадис, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре был забит в первом тайме. Нападающий «Кадиса» Рубен Алькарас успешно реализовал одиннадцатиметровый удар на 35-й минуте встречи, установив тем самым итоговый счёт матча.

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«Кадис» занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. После этой победы в активе у команды стало 29 очков в 35 матчах. «Хетафе» остаётся на десятой строчке в турнирной таблице, заработав после аналогичного количества встреч 43 очка.