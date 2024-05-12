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«Вест Хэм» установил собственный антирекорд по пропущенным голам за сезон в АПЛ

«Вест Хэм» установил собственный антирекорд по пропущенным голам за сезон в АПЛ
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Вчера, 11 мая, «Вест Хэм» добился домашней победы над командой «Лутон Таун» (3:1) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Англия - Премьер-лига . 37-й тур
11 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
3 : 1
Лутон Таун
Лутон
0:1 Локонга – 6'     1:1 Уорд-Праус – 54'     2:1 Соучек – 65'     3:1 Ирти – 76'    

Пропустив гол на шестой минуте встречи, подопечные Дэвида Мойеса обновили собственный антирекорд по пропущенным мячам за один сезон АПЛ. «Молотобойцы» пропустили 71 раз в нынешнем сезоне. Предыдущим антирекордом были 70 пропущенных голов в сезоне-2010/2011, когда лондонцы заняли последнее место.

На данный момент «Вест Хэм» имеет 52 очка и идёт девятым в турнирной таблице. Команде Мойеса осталось провести всего один матч в чемпионате. Отметим, что лондонский клуб уже потерял все шансы попасть в еврокубки по итогам сезона.

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