«Вест Хэм» установил собственный антирекорд по пропущенным голам за сезон в АПЛ
Поделиться
Вчера, 11 мая, «Вест Хэм» добился домашней победы над командой «Лутон Таун» (3:1) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
Англия - Премьер-лига . 37-й тур
11 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
3 : 1
Лутон Таун
Лутон
0:1 Локонга – 6' 1:1 Уорд-Праус – 54' 2:1 Соучек – 65' 3:1 Ирти – 76'
Пропустив гол на шестой минуте встречи, подопечные Дэвида Мойеса обновили собственный антирекорд по пропущенным мячам за один сезон АПЛ. «Молотобойцы» пропустили 71 раз в нынешнем сезоне. Предыдущим антирекордом были 70 пропущенных голов в сезоне-2010/2011, когда лондонцы заняли последнее место.
На данный момент «Вест Хэм» имеет 52 очка и идёт девятым в турнирной таблице. Команде Мойеса осталось провести всего один матч в чемпионате. Отметим, что лондонский клуб уже потерял все шансы попасть в еврокубки по итогам сезона.
Материалы по теме
Видео: Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире
Комментарии
- 12 мая 2024
-
18:44
-
18:40
-
18:34
-
18:24
-
18:24
-
18:03
-
18:02
-
18:02
-
18:00
-
17:50
-
17:47
-
17:45
-
17:33
-
17:29
-
17:21
-
17:19
-
17:11
-
17:09
-
17:06
-
17:05
-
16:55
-
16:46
-
16:43
-
16:41
-
16:40
-
16:34
-
16:28
-
16:25
-
16:22
-
16:20
-
16:15
-
16:05
-
16:03
-
16:00
-
15:57