«Вест Хэм» установил собственный антирекорд по пропущенным голам за сезон в АПЛ

Вчера, 11 мая, «Вест Хэм» добился домашней победы над командой «Лутон Таун» (3:1) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Пропустив гол на шестой минуте встречи, подопечные Дэвида Мойеса обновили собственный антирекорд по пропущенным мячам за один сезон АПЛ. «Молотобойцы» пропустили 71 раз в нынешнем сезоне. Предыдущим антирекордом были 70 пропущенных голов в сезоне-2010/2011, когда лондонцы заняли последнее место.

На данный момент «Вест Хэм» имеет 52 очка и идёт девятым в турнирной таблице. Команде Мойеса осталось провести всего один матч в чемпионате. Отметим, что лондонский клуб уже потерял все шансы попасть в еврокубки по итогам сезона.

Материалы по теме Дэвид Мойес заявил о желании работать в руководстве «Вест Хэма»

Видео: Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире