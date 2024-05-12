«Родина Медиа» обыграла «Рому», «Народная команда» уступила «Тандему» в Медиалиге
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Завершился матч 4-го тура группы А Winline Медиалиги, в котором встречались «Родина Медиа» и ФК «Рома». Команды играли на стадионе «Центральный» в Одинцово. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Родионовым (Чехов). «Родина Медиа» одержала победу со счётом 2:1.
Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа A. 4-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Родина Медиа
Окончен
2 : 1
ФК Рома
1:0 Прокопьев – 7' 2:0 Титов – 14' 2:1 Фёдоров – 38'
В составе «Родины» отличились Михаил Прокопьев (с пенальти) и Андрей Титов. За «Рому» забитым мячом отметился Илья Фёдоров.
«Родина Медиа» занимает первое место в турнирной таблице группы А Медиалиги. Команда набрала семь очков за три матча. «Рома» располагается на четвёртой строчке, заработав два очка после четырёх игр.
Ранее сегодня, 12 мая, «Народная команда» проиграла «Тандему» с минимальным счётом 0:1. Мяч в свои ворота отправил Андрей Косоруков.
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