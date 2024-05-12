«Родина Медиа» обыграла «Рому», «Народная команда» уступила «Тандему» в Медиалиге

Завершился матч 4-го тура группы А Winline Медиалиги, в котором встречались «Родина Медиа» и ФК «Рома». Команды играли на стадионе «Центральный» в Одинцово. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Родионовым (Чехов). «Родина Медиа» одержала победу со счётом 2:1.

В составе «Родины» отличились Михаил Прокопьев (с пенальти) и Андрей Титов. За «Рому» забитым мячом отметился Илья Фёдоров.

«Родина Медиа» занимает первое место в турнирной таблице группы А Медиалиги. Команда набрала семь очков за три матча. «Рома» располагается на четвёртой строчке, заработав два очка после четырёх игр.

Ранее сегодня, 12 мая, «Народная команда» проиграла «Тандему» с минимальным счётом 0:1. Мяч в свои ворота отправил Андрей Косоруков.