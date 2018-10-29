Что вы успеете сделать, пока Погба бьёт пенальти

Всё началось с Люка Шоу. После игры с «Эвертоном», в которой Поль Погба не забил с пенальти, защитник «МЮ» сделал пост с забавным хештегом. Смысл в том, чтобы выяснить, что можно успеть, пока Погба бьёт пенальти. Тот пост уже сейчас набрал почти 100 тыс. лайков.

По горячим следам журналисты BBC посчитали, сколько шагов требуется Полю перед каждым пенальти. В левом столбце — количество шагов, в правом — результат.

«Мне не нравятся Микки Маусы. Не люблю, когда игроки говорят: «Я не исполняю пенальти». Мне нравятся футболисты, которые готовы это делать», — так удар Поля прокомментировал тренер «МЮ» Жозе Моуринью. На этот раз он не стал троллить своего игрока (как, например, Смоллинга за причёску). Но вместо тренера это сделали сотни людей в соцсетях.



Итак, что можно успеть, пока Погба бьёт пенальти?



… увидеть хорошую игру Алексиса за «МЮ»…

… собрать мебель из «Икеи» без инструкции…

… застегнуть пуховик Венгера…

… закончить строительство стадиона «Тоттенхэма»…

… выиграть стометровку, как Усэйн Болт…

… посмотреть все игры «Арсенала» с их последнего чемпионства…

… научить Терезу Мэй танцевать…