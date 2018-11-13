Михаил Гершкович, «Спартак» не должен воспитывать своё поколение тренеров

Нет, ну вы только почитайте это!

Гершкович: тренерский штаб Кононова в «Спартаке» – это безобразие

Я прекрасно понимаю, зачем Михаил Гершкович каждый раз, когда видит назначение иностранного специалиста в какой угодно клуб Премьер-Лиги, включает режим пожара. Гершкович по-прежнему руководит Объединением отечественных тренеров, и номинально он просто обязан привлекать внимание к этой, как кажется ему и его организации, проблеме. Но дело заключается в том, что проблемы нет никакой.

Более того, каждый новый раз, когда Михаил Данилович говорит об этом, он делает только хуже. Не будем даже говорить о дискредитации организации — это, в конце концов, их дело. Есть два других пагубных момента, о которых нужно сказать.



Первый. Осознанно или нет, но Михаил Гершкович ловко меняет свою позицию, находя к чему придраться. Это сейчас руководитель ООТ поощряет назначение Олега Кононова в «Спартак», а ровно пять лет назад он же кошмарил «Краснодар» абсолютно дурацким налогом на иностранного тренера, которым был тогда всё тот же Кононов. Абсурд ситуации заключался в том, что тренер родился в Курске (я сам живу в Курске, и это по-прежнему Россия, не поверите), рос в одном из самых неблагополучных районов города, говорит по-русски, считает себя россиянином, но формально получил белорусский паспорт.

И это стало поводом для бессмысленной атаки от Гершковича. «Не знаю, почему клубы продолжают приглашать иностранных специалистов», — это был дословный ответ на вопрос о назначении Кононова и приглашении Леонида Кучука в «Локомотив». В стране, которая каждый день тоскует по кумачовому флагу, кто-то называет белорусских тренеров (один из которых белорус лишь формально) иностранцами. Невероятная чепуха!

Гершкович: Каррера за полтора года не выучил русский язык, от него все устали

Теперь гражданство Кононова вопросов у Гершковича уже не вызывает, и это очень интересно, потому что порождает двойные стандарты слоновьих размеров. Скажем, завтра Миодраг Божович подаст документы на российское гражданство (я уже запутался, сколько времени он в России, но кажется, что достаточно — экзамен по русскому языку, по крайней мере, можно будет сдать одними анекдотами) и получит паспорт с двуглавым орлом вместо другого паспорта с двуглавым орлом. И что, в этот день Миодраг станет продуктом великой русской тренерской школы? Вопросов к нему не возникнет?



Второй момент. Очень важные слова от Гершковича: "«Спартаку» разве не нужно думать о своём поколении тренеров, которые могли бы работать в штабе Кононова и набираться опыта?". И если в вопросе белоруса Кононова очевидна манипуляция для того, чтобы просто заявить о проблеме с той точки зрения, с какой её видит ООТ, то здесь всё честно — руководитель организации действительно уверен, что «Спартак» обязан думать о воспитании поколения тренеров.



Михаил Данилович, оглянитесь вокруг, пожалуйста. Ноябрь 2018 года на дворе, в мире давно рыночные отношения и обстановка высокой конкуренции. Идентичность давно перестала что-либо значить (и если вы ностальгируете по ней, то почему вас так смущал советский белорус Кононов?). Это не хорошо и не плохо, это просто данность, с которой придётся мириться. Но! Мириться с данностью и устроиться в положении самого обиженного — всё же разные вещи.

Да, у русской тренерской школы есть проблемы. И вы сами не замечаете, какие именно, хотя говорите о них. Всякий раз, когда кто-то осмеливается привезти в Россию иностранного тренера, вы возмущённо говорите одно и то же: «Почему никто не обращает внимания на наших молодых тренеров?». И перечисляете фамилии людей, которым уже сильно за 40. Молодые тренеры с сединой на висках, супер.



Проблема в том, Михаил Данилович, что у нас полтора нормальных ментора для молодых тренеров, а самоучек не принимают во внимание ни сами клубы, ни вы, умудрённые опытом специалисты. Проблема в том, что вопрос воспитания тренеров находится у нас во втором десятке актуальных вопросов — в то время, как в прогрессивных футбольных странах это важнейшая задача, и её решают не клубы. «Спартак» не обязан воспитывать поколение тренеров, потому что в условиях конкуренции клубу нужен результат. Не обязан это делать «Зенит», не обязан ЦСКА и, не поверите, даже сборная России не обязана это делать. Это вопрос политики руководящего футбольного органа, это его проблема.



Проблема ещё и в том, что в России беспечно считают, что любой только закончивший играть футболист может пойти тренировать семилетних детей, не зная ничего об их физиологии (про психологию и не говорю), поломать их на деревянных коврах древнейшего поколения и искренне не понимать, что делает не так — его же самого так тренировали. Проблема в том, что квалифицированных детских тренеров у нас меньше, чем в Исландии.



Вот какие у нас есть проблемы, о которых нужно говорить. Но, конечно, очень удобно всякий раз обиженно сваливать всё на клубы Премьер-Лиги, которые приглашают иностранцев. На мой взгляд, это можно прямо назвать девальвацией реальных проблем, существующих в российском тренерском образовании.