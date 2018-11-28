Повторения «Спартака» не будет! «Локо» может закончить эту ЛЧ лучше, чем ЦСКА

В 5-м туре ЛЧ «Локомотив» был прижат к стенке. Варианта было два — выиграть у «Галатасарая» или покинуть еврокубки как минимум до следующего лета. В Черкизове перед стартовым свистком звучали сплошь бодрые марши. С этим серьёзным настроем «Локо» начал игру.

1. Покрас Лампас не обманул. Известный художник не отработал гонорар и забил на футбол, от которого всегда был далёк. Разрисовав площадь перед «РЖД Ареной», он продолжает держать связь с клубом. Перед матчем Покрас сильно продрог, но продолжал раздавать автографы всем желающим. Сделав короткую паузу, Покрас перебросился парой фраз с корром «Чемпионата» и продолжил морозиться с болельщиками.

Покрас Лампас: надеюсь, сегодня «Локомотив» прорвёт

2. «Локо» впервые в этой ЛЧ играл основным составом. Без вот этих вот Крыховяк в центре защиты, а Хёведес на фланге. Сегодня немец, как и задумывалось в начале сезона, обеспечил хоть какую-то подстраховку цз на скамейке. За тот отрезок, в котором Бенедикт играл в старте, железным игроком основы он так и не стал. Как и Эдер, которого сразу же заменил выздоровевший Смолов.

3. 1:1 по моментам на старте. Сначала Смолов бил с острого угла прямо в Муслеру. Чуть позже несколько угловых в исполнении «Галатасарая» сменил опасный навес в штрафную. Он завершился опасным ударом рядом с девяткой Гилерме. После 20-й минуты обмен любезностями продолжился. На удар Дердийока рядом со штангой ответил Гжегож, пробивший головой над перекладиной.

4. Турки пошумели. На камеру в метро фаны «Галатасарая» петь засмущались, зато их маленький гостевой сектор дал шума в Черкизове. Особенно мощно получалось, когда к пению подключались центральные трибуны, на которой было полно турецких фанов. Грустно вздохнул и стал грезить о временах, когда на российских стадионах хоть изредка будут петь всем стадионом, а не только в фан-секторах.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

5. «Локомотив» забил очень забавный гол. В том моменте у «Локо» наметилась суперпродуманная атака с кучей быстрых пасов. Всё испортила защита «Галатасарая». Серия отскоков, и мяч оказался в штрафной: пас на Крыховяка закончился отчасти курьёзным ударом левой ногой. Мяч скакал еле-еле, но вратарь всё равно не дёрнулся. «Локо» вышел вперёд, а как именно — всем было уже плевать.

6. Терим не замёрз. Настроение улучшилось, и сразу стали бросаться в глаза забавные детали. Тренер «Галатасарая» утеплился в забавную шапочку в клубных цветах. Юрий Палыч наверняка оценил.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

7. «Иг-нать-ев!», — кричали трибуны «Локомотива» через десять минут после перерыва. Влад забил второй мяч и успокоил самых нервных болельщиков. «Галатасарай» робко пытался вернуться в игру, но получалось минимум. «Паровозы» были ближе к тому, чтобы забить ещё, но обошлось голом из вне игры (даже двумя).

«Локо» набрал первые очки в этой ЛЧ и имеет все шансы продолжить играть в Европе. Для этого надо побеждать «Шальке» на выезде и ждать, что «Галатасарай» потеряет очки в домашней игре с «Порту».