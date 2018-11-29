Ирландский клуб объявил своего игрока мёртвым, чтобы перенести матч

Не знаешь, плакать или смеяться над этой историей из Ирландии – пожалуй, таких случаев в футболе ещё не было.

Карраско сломал нос одноклубнику и хотел дать денег. Не получилось Кажется, теперь игрока сборной Бельгии не выпускают из Китая.

В минувшие выходные ирландский футбольный клуб «Баллибрак» из любительской Leinster Senior League объявил о трагической гибели своего игрока Фернандо Нуньо Ла Фуэнте. В местной газете The Herald поместили объявление об автокатастрофе. На печальную новость срочно отреагировало руководство лиги. Было принято решение перенести ближайший матч этого клуба против «Арклоу Таун», а другие команды выразили свою поддержку «Баллибраку»: все встречи тура начинались с минуты молчания в память об испанце, футболисты носили чёрные повязки.

Каким же было всеобщее удивление, когда вскоре выяснилось: Ла Фуэнте вполне себе жив и здоров. В «Баллибраке» объяснили, что связались с семьёй футболиста, и узнали о возвращении игрока домой. Клуб принёс свои извинения и сообщил об увольнении сотрудника, который допустил кошмарную ошибку по причине того, что «испытывал серьёзные личные трудности». Руководству лиги, разумеется, тоже пришлось извиняться.



Тем не менее у Ла Фуэнте есть собственная версия произошедшего. О ней он рассказал в интервью, получившем чудесный заголовок «Как я узнал, что я мёртв». Оказывается, ирландскому клубу просто не хватало игроков и таким образом удалось добиться перенос матча. Кстати, сам испанец перебрался в Дублин, где базируется «Баллибрак», всего пару месяцев назад.

— Я догадывался, что будет какая-то история про меня, – сказал игрок с «того света». – Но, думал, они придумают что-то другое, например, про перелом ноги. Вчера я закончил работу и находился дома. Играл в видеоигры. Вдруг мне стали приходить сообщения от коллег с работы: они отправляли публикации в СМИ и писали, что я стал знаменитостью. Так и узнал про гибель в дорожно-транспортном происшествии. Я нахожу всё это немного забавным, ведь на самом деле ничего страшного не случилось. Ещё в субботу меня удалили из нашей группы в WhatsApp. Мне позвонили из клуба и сказали: «Хорошо, Фернандо, вскоре ты сможешь увидеть заявление лиги в «Твиттере» по поводу автокатастрофы». Поэтому и подумал, что будет что-то про перелом. Увидев новости, я написал им. Со мной тут же связались, объяснили всё и извинились. Вообще-то у нас хорошие отношения. Вот только я вынужден был немедленно перезвонить матери, ведь в отличие от жены ещё ничего не знала. Увидела сегодня утром мою фотографию во всех газетах. До сих пор не смог поговорить с ней, поскольку она не ответила ни на одно из посланных ей сообщений».



Конечно же, эта история взорвала соцсети. Масса шуток. В «Твиттере» оживший Ла Фуэнте – герой дня.