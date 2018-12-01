Благодаря ей Газинский всегда выглядит безупречно

Игровой прогресс Юрия — тоже в некотором роде жены заслуга. На этой неделе Юрий снова отличился.

В четверг «Краснодар» одержал волевую победу в Лиге Европы, которая приблизила его к выходу из группы. Начало камбэку положил Юрий Газинский.

2018 – вообще особенный год в карьере полузащитника. Газинский вышел на новый уровень игры, забил первый гол сборной России на чемпионате мира, дослужился до звания одного из её капитанов. Заметно прибавил Газинский и в клубе. Под руководством Мусаева игрок раскрылся по-новому, обнаружил в себе умение отдать проникающий пас в стиле Пирло, который долгое время скрывал. В общем, стал настоящим лидером «Краснодара». Отличный повод познакомиться с супругой Юрия – тем более что она у него тоже личность незаурядная.

«Краснодар» поберёг Классона, но был беспощаден к «Акхисару» До плей-офф Лиги Европы остался один шаг. Виктор поможет его сделать.

Александра и Юрий познакомились ещё в школе в Комсомольске-на-Амуре. Сошлись на почве музыкальных предпочтений и более не расставались. Даже когда Газинский уехал играть во Владивосток, а девушка — учиться в Москву, их отношения только крепли. Свадьбу возлюбленные сыграли ещё в 2015 году. Воспитывают дочь Софью.

Сейчас супруга Юрия работает стилистом, живёт на два города (Москва, Краснодар). Раньше работала в программе «Модный приговор». В общем, успешная девушка. У жены стилиста и муж выглядит всегда отлично.