«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 20 матчей

Футбольный клуб «Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в английской Премьер-лиге до 20 матчей. Последний раз подопечные Хосепа Гвардиолы проигрывали в АПЛ 6 декабря 2023 года. Тогда «горожане» уступили «Астон Вилле» (0:1).
Напомним, сегодня, 4 мая, состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева поля добились разгромной победы со счётом 5:1.
После этой победы в активе «Манчестер Сити» стало 82 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на втором месте в турнирной таблице, уступая «Арсеналу» одно очко. Отметим, что «горожане» провели на один матч меньше. «Вулверхэмптон» с 46 очками идёт 11-м.
- 4 мая 2024
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