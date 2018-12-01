У игрока, которого хотел «Зенит», опять конфликт с судьёй. Это уже смешно!

Помните скандальную историю защитника «Нанта» Диего Карлоса и лучшего судьи Франции прошлого сезона по версии коллег Тони Шапрона? В январе этого года Шапрон ударил и удалил бразильца в матче 20-го тура Лиги 1 с «ПСЖ». Тогда футболист стал жертвой нелепой случайности.

Если забыли, то вкратце напоминаем. На 91-й минуте игры «ПСЖ» улетел в контратаку два в три. Диего Карлос спешил назад, чтобы помочь партнёрам отбиться, и в этот момент его траектория движения пересеклась с траекторией движения Шапрона. Судья упал. На повторе было хорошо видно, что Диего Карлос не совершал никакого умышленного толчка или удара, однако Шапрону что-то показалось. Обиженный реф пнул бразильца, после чего показал ему жёлтую карточку – вторую в матче.

Потом Шапрон посмотрел видео и признал, что ошибся: «Я столкнулся с футболистом «Нанта» и почувствовал резкую боль прямо в том месте, где недавно была травма. Конечно, я плохо отреагировал, выставив ногу в сторону Диего Карлоса. Это был неуместный и неправильный поступок. Хотелось бы извиниться перед ним». Судья заработал дисквалификацию, а красную карточку бразильца отменили.

Некоторое время эту историю вспоминали, а потом забыли о ней. Однако Диего Карлос, похоже, затаил серьёзную обиду на французских арбитров. После матча 15-го тура «Сент-Этьен» – «Нант» (3:0), состоявшегося в пятницу, бразильский защитник опять заговорил о неадекватности местных судей! Теперь футболиста разозлил рефери Жером Бризар. Французские СМИ с юмором отреагировали на новый случай, например, сайт Ouest-france.fr опубликовал статью под названием «Диего Карлос – Тони Шапрон. Акт 2». Бразильский капитан «канареек» рассказал в интервью об издевательском поведении Бризара в концовке встречи уже при счёте 3:0.

«Он рассмеялся и спросил, нужно ли добавить ещё четыре минуты, чтобы мы пропустили четвёртый мяч. Невероятно, как судья мог себе такое позволить! Считаю, арбитры не имеют права говорить такое. Можно проверить, что он сказал, с помощью камер».

Сам Бризар отказался от комментариев, заявив, что во всём разберутся компетентные органы. Партнёр бразильца по центру обороны Николя Паллуа признался: он не слышал оскорбительных слов от судьи. Может, Диего Карлос просто мстит французским арбитрам за строгость? В 75 матчах в Лиге 1 жёсткий защитник заработал 19 жёлтых карточек и одну красную. Ту самую от Шапрона.

Самое дикое удаление в истории футбола. Как это было Абсурдное удаление в чемпионате Франции, которое невозможно объяснить.

Вообще-то сейчас Диего Карлос мог бы выступать в России и быть грозой, допустим, Сергея Карасёва или Алексея Матюнина. В последний день работы летнего трансферного окна бразильца пытался купить «Зенит», у которого на тот момент сорвались все остальные варианты с приобретениями центральных защитников. Французские СМИ писали, что петербургский клуб предложил «Нанту» 15 млн евро, кроме того, в сделку планировали включить Луиша Нету. К несчастью для французских судей, президент «Нанта» Вальдемар Кита после небольших раздумий всё-таки решил отказаться от трансфера. Впрочем, нельзя исключать, что «Зенит» вернётся к кандидатуре Диего Карлоса зимой – трансферные цели лидера РПЛ вряд ли изменились.