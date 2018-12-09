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Красота дня. Жена Павла Могилевца — Наталья

Жена Павла Могилевца — Наталья
Максим Пахомов
Фото: instagram.com/natali_mogilevets_/
Она сделала Могилевцу лучший новогодний подарок
Наталья и Павел поженились только год назад, а вчера у пары родилась дочка.
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец в этом сезоне стал незаменим для Курбана Бердыева – из 16 матчей он принимал участие в 15. Успехи Павла заметил и главный тренер российской сборной – Станислав Черчесов, который вызывал полузащитника для подготовки к матчам с Германией и Швецией, пусть и вместо травмированных игроков.

Сегодня у Павла появился новый повод для радости – его супруга Наталья родила дочку.

Павел и Наталья расписались практически ровно год назад – 12 декабря 2017 года. Тогда многие СМИ писали о роскошном размахе торжества – молодые арендовали двухэтажный замок «BIP», построенный по указу императора Павла I в 1797 году в Санкт-Петербурге, который в XXI веке отреставрировали и приспособили под бутик-отель и ресторан.

Наталья познакомилась с Павлом в Санкт-Петербурге. Она, как и её избранник, спортсменка. В её социальных сетях можно найти фотографии с соревнования «Фитнес-бикини», где она принимала участие. Фитнесом Наталья занимается и сейчас, правда, теперь она ещё и учит заниматься им правильно остальных. В её «инстаграме» можно найти много видео с тренировок с объяснениями, как и что нужно делать.

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