«Игра с «Реалом» — подарок судьбы. Но ЦСКА приехал не отбывать номер»

Перенос второго финала Кубка Либертадорес из Аргентины в Испанию не только южноамериканским болельщикам создал непредвиденные трудности. Он ещё и по ЦСКА рикошетом ударил. В связи с возросшей нагрузкой на газон «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» попросил российских коллег воздержаться от традиционной предматчевой тренировки на стадионе, чтобы к игре сохранить покрытие в приличном состоянии. «Армейцы» вошли в положение лучшего клуба Европы. В качестве альтернативы испанцы предоставили гостям свою просторную базу.



Логистику вице-чемпиону России форс-мажор, естественно, осложнил. Во вторник Виктору Гончаренко с Константином Кучаевым пришлось сначала ехать на «Бернабеу», отвечать на вопросы журналистов, а потом сквозь вечерние заторы добираться до «сьюдад депортивы» мадридского клуба.

Первым перед прессой отчитался игрок.



— Как оцените свои кондиции после длительного перерыва?

— Я думаю, те, кто на 100 процентов не готов, не попадают в заявку, не играют, а восстанавливаются. Я готов и могу играть.



— Играть на «Бернабеу» против лучшего клуба Европы – особенные чувства?

— Конечно, играть с «Реалом», да ещё и на таком стадионе — это подарок судьбы. Мы очень рады возможности встретиться со столь именитым соперником, но приехали не отбывать номер и постараемся показать завтра хорошую игру и зацепиться за очки.



— Лично для себя кого-то выделяете в составе «Реала»?

— Здесь собраны лучшие игроки мира, одни из лучших на каждой позиции. Поэтому не стал бы никого выделять. Все сильные, все очень высокого класса.

— Насколько победа в первом матче помогла раскрепоститься?

— Прошлый матч мы уже даже не вспоминаем. Настраиваемся на завтрашнюю игру. Думаю, она будет намного сложнее, поскольку дома нам помогал стадион.



— По вашему мнению, «Реал» сильно изменился относительно матча в Москве?

— Я думаю, тот «Реал» и этот примерно похожи. Ни для кого не секрет, что в Москве мы выиграли не без доли везения. Уверен, что команда будет предельно настроенной, даже несмотря на то, что вышла дальше. «Реал» был и остаётся очень сильной командой.



Следом слово взял главный тренер.



— Чем, по-вашему, «Реал» Солари отличается от «Реала» Лопетеги?

— Если говорить о «Реале», то это в любом случае уровень высокий. Он может быть чуть выше или чуть ниже, но всегда останется высоким вне зависимости от состояния, турнира. Конечно, тренер оказывает влияние на команду, но что с Солари, что с Лопетеги это достаточно сильный соперник для любой команды. Понятно, что нам нужно сделать всё возможное, чтобы подойти к матчу в хорошем состоянии и постараться сыграть неудобно для «Реала». Что касается конкретных изменений, то стало больше молодых футболистов. В связи с тем, что «Реал» вышел из группы, наверное, будут какие-то изменения в составе. У испанцев и так плотный график, а тут ещё и клубный чемпионат мира предстоит.

— Верите, что удастся пройти в Лигу Европы?

— Без веры в себя нельзя выходить на футбольное поле. Понятно, что мы приехали сюда с надеждой. Надежда умирает последней. Главное, чтобы завтра после игры мы пришли в раздевалку и могли смело смотреть друг другу в глаза. Шансы есть всегда и с любым соперником. Игра может повернуться в любое русло. Будем ждать эти шансы, и, если они представятся, постараемся использовать.



— То, что команда не смогла провести традиционную предматчевую тренировку на стадионе, создало вам сложности?

— Не вижу здесь никакой проблемы, поскольку мы и в чемпионате России не тренируемся на полях соперников. А те поля, которые нам предоставил «Реал», очень хорошего качества. Просто посмотреть трибуны? Так мы и завтра их увидим.



— Есть вероятность появления на поле Бекао?

— Да, он готов играть. Нет больше вопросов? Поехали на тренировку.



Спустя полчаса Гончаренко с Кучаевым присоединились к одноклубникам в тренировочном городке мадридского «Реала». Бекао занимался в общей группе.