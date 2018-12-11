Дембеле уничтожают критикой, а он забил супергол. Вы видели?

Пожалуй, нет сейчас в европейском футболе более критикуемого игрока, чем вингер «Барселоны» Усман Дембеле. Возможно, проблемы с режимом сломают карьеру 21-летнего француза в каталонском клубе. Очередная неприятная история случилась с ним на днях перед матчем Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом»: Дембеле проспал тренировку, прибыв на базу клуба с двухчасовым опозданием, поэтому ему пришлось заниматься на поле в одиночестве. Главный тренер Эрнесто Вальверде признал факт опоздания Усмана, пообещав решить вопрос внутри команды.

На Дембеле подали в суд. Его обвиняют в том, что жил как свинья Счета не оплачивал, мусор и гнилую пищу прятал за шкафом.

Экс-игрок «Барселоны» Ривалдо написал в своей колонке для Betfair: «Меня расстраивает ситуация с Дембеле, так как он доказал, что может играть на высоком уровне и быть важным членом команды. Усману нужно стать более профессиональным и перестать опаздывать на тренировки. Если он пытается такими действиями покинуть клуб, то это неправильное поведение. Было бы странно, если бы кто-то хотел уйти из такого большого клуба подобным образом. Если он хочет уйти, то должен подтвердить свой уровень хорошей игрой, не пропускать тренировки и восстановить авторитет, как профессионал. Это вызовет интерес у других клубов. Если Дембеле не изменится, то навредит себе больше, чем “Барселоне”».

Сам Усман говорит, что хочет остаться в «Барсе» и действительно доказывает это на футбольном поле. Сегодня он всё-таки попал в основу на матч с «Тоттенхэмом» и… Только посмотрите, какой гол француз забил уже на 7-й минуте! Эпизод начался со «стандарта» в исполнении гостей. Хозяева отбились, Дембеле на своей половине отобрал мяч у Кайла Уолкера-Питера и обыграл защитника «шпор» по пути в штрафную, а потом уложил финтом на спину опытного Яна Вертонгена и пробил мимо Уго Льориса. Это уже что-то в стиле Месси! Вот как можно после таких фантастических голов выставлять игрока на трансфер?