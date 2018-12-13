denis-zenit:



— Скажи мне кто, что ЦСКА дважды обыграет «Реал» и не выйдет из группы — я бы этому человеку посоветовал обратиться к психиатру))

artnat66:



— Кони, вы ЗВЕРИ!!!

Вы вошли в историю, парни! И чёрт с ней, с Лигой Европы 0:3 на «Бернабеу» — вы могли себе такое представить?!

Razerstreet:



— Как же обидно потратить два часа на мучения проводниц и не успеть к первому тайму этого матча. Кони, нет слов… Сколько борьбы, сколько желания, искры из глаз, земля из-под ног, блин, вот где мужики играют!



zazenit89:



— Как за 90 минут подорожал весь состав ЦСКА.



Vvvvvvchampionatru:



— Вообще не важно, что не вышли в плей-офф. Дважды насухо вынести лучший клуб мира, который 3 раза подряд брал Лигу Чемпионов, дорогого стоит.

kiselev6000:



— Такому «Реалу» и Заболотный бы пригодился.



giner-vse-kupil:



— Требую вайлд-кард для ЦСКА в плей-офф ЛЧ! За красивейшую игру!



Gulkinanton:



— «Спартак», мы узнали тебя. Снимай форму «Реала».

ra-marauder:



— Один раз — удача. Два раза подряд обыграть «Реал» — система. Лошадки молодцы. Выиграть с таким счетом у «Реала» в гостях — я бы не поверил, если бы не видел сам.



Никогда ещё я так упрямо не болел за «Рому» :) Которая была так же немотивированна, как и «Реал». Но Пльзень, кажется, справилась. Нельзя винить в этом ЦСКА. Они все равно герои. Настоящие герои России в этой ЛЧ.



P.S. После того, что делает ЦСКА с «Реалом», если наши завтра не справятся с «Вильярреалом», это будет просто позор и стыдоба.



Astafievs:



— Связка Гинер-Гончаренко работает как швейцарские часы.



Dlx:



— Это еще Ахметова не было.



rostovondon1985:



— ЦСКА! Вы кого-нибудь, кроме «Реала», обыграть вообще можете в еврокубках?!



marty-mcfly:



— Вылетать из еврокубков надо как ЦСКА: громить «Реал» в гостях, даже когда не все от тебя зависит. А не как «Локомотив»: удерживать ничейку в матче, где нужна только победа. Привет Юрию Палычу.



Integraldx:



— А, кстати, Игорь-то на ноль сыграл)) Давайте, счетоводы, налетайте))



Antisvintak:



— Самое забавное, что «Реал» в 44 домашних матчах ЛЧ подряд не уходил с поля без забитого мяча, пока не приехал Игорь Владимирович Акинфеев)))



Btvv:



— Акинфеев решил не проигрывать испанцам в этом году.



balao45:



— ЦСКА заслужил нечто большее, чем то, что получил. Эх, «Виктория» — какой-то камень преткновения…



f1hero:



— Желаю «Роме» вылететь в 1/8.

14 великих побед российских клубов над грандами После победы ЦСКА над «Реалом» вспоминаем самые яркие матчи российских команд с топ-клубами в еврокубках.

Flyuidz:



— Взять 6 очков с «Реалом» и вылететь, потому что всего 1 очко взяли в «Викторией». Русский футбол, бессмысленный и беспощадный.