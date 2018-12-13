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«Реал» – ЦСКА – 0:3. 12 декабря 2018 года. Лига чемпионов. Комментарии

Виктор Гончаренко
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
«Требую вайлд-кард для ЦСКА в плей-офф ЛЧ!»
Свежая реакция пользователей «Чемпионата» на фантастическую победу ЦСКА.
Футбол / Лига чемпионов

denis-zenit:

— Скажи мне кто, что ЦСКА дважды обыграет «Реал» и не выйдет из группы — я бы этому человеку посоветовал обратиться к психиатру))

artnat66:

— Кони, вы ЗВЕРИ!!!

Вы вошли в историю, парни! И чёрт с ней, с Лигой Европы
0:3 на «Бернабеу» — вы могли себе такое представить?!

Razerstreet:

— Как же обидно потратить два часа на мучения проводниц и не успеть к первому тайму этого матча. Кони, нет слов… Сколько борьбы, сколько желания, искры из глаз, земля из-под ног, блин, вот где мужики играют!

zazenit89:

— Как за 90 минут подорожал весь состав ЦСКА.

Vvvvvvchampionatru:

— Вообще не важно, что не вышли в плей-офф. Дважды насухо вынести лучший клуб мира, который 3 раза подряд брал Лигу Чемпионов, дорогого стоит.

kiselev6000:

— Такому «Реалу» и Заболотный бы пригодился.

giner-vse-kupil:

— Требую вайлд-кард для ЦСКА в плей-офф ЛЧ! За красивейшую игру!

Gulkinanton:

— «Спартак», мы узнали тебя. Снимай форму «Реала».

ra-marauder:

— Один раз — удача. Два раза подряд обыграть «Реал» — система. Лошадки молодцы. Выиграть с таким счетом у «Реала» в гостях — я бы не поверил, если бы не видел сам.

Никогда ещё я так упрямо не болел за «Рому» :) Которая была так же немотивированна, как и «Реал». Но Пльзень, кажется, справилась. Нельзя винить в этом ЦСКА. Они все равно герои. Настоящие герои России в этой ЛЧ.

P.S. После того, что делает ЦСКА с «Реалом», если наши завтра не справятся с «Вильярреалом», это будет просто позор и стыдоба.

Astafievs:

— Связка Гинер-Гончаренко работает как швейцарские часы.

Dlx:

— Это еще Ахметова не было.

rostovondon1985:

— ЦСКА! Вы кого-нибудь, кроме «Реала», обыграть вообще можете в еврокубках?!

marty-mcfly:

— Вылетать из еврокубков надо как ЦСКА: громить «Реал» в гостях, даже когда не все от тебя зависит. А не как «Локомотив»: удерживать ничейку в матче, где нужна только победа. Привет Юрию Палычу.

Integraldx:

— А, кстати, Игорь-то на ноль сыграл)) Давайте, счетоводы, налетайте))

Antisvintak:

— Самое забавное, что «Реал» в 44 домашних матчах ЛЧ подряд не уходил с поля без забитого мяча, пока не приехал Игорь Владимирович Акинфеев)))

Btvv:

— Акинфеев решил не проигрывать испанцам в этом году.

balao45:

— ЦСКА заслужил нечто большее, чем то, что получил. Эх, «Виктория» — какой-то камень преткновения…

f1hero:

— Желаю «Роме» вылететь в 1/8.

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Flyuidz:

— Взять 6 очков с «Реалом» и вылететь, потому что всего 1 очко взяли в «Викторией». Русский футбол, бессмысленный и беспощадный.

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