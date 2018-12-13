denis-zenit:
— Скажи мне кто, что ЦСКА дважды обыграет «Реал» и не выйдет из группы — я бы этому человеку посоветовал обратиться к психиатру))
artnat66:
— Кони, вы ЗВЕРИ!!!
Razerstreet:
— Как же обидно потратить два часа на мучения проводниц и не успеть к первому тайму этого матча. Кони, нет слов… Сколько борьбы, сколько желания, искры из глаз, земля из-под ног, блин, вот где мужики играют!
zazenit89:
— Как за 90 минут подорожал весь состав ЦСКА.
Vvvvvvchampionatru:
— Вообще не важно, что не вышли в плей-офф. Дважды насухо вынести лучший клуб мира, который 3 раза подряд брал Лигу Чемпионов, дорогого стоит.
kiselev6000:
— Такому «Реалу» и Заболотный бы пригодился.
giner-vse-kupil:
— Требую вайлд-кард для ЦСКА в плей-офф ЛЧ! За красивейшую игру!
Gulkinanton:
— «Спартак», мы узнали тебя. Снимай форму «Реала».
ra-marauder:
— Один раз — удача. Два раза подряд обыграть «Реал» — система. Лошадки молодцы. Выиграть с таким счетом у «Реала» в гостях — я бы не поверил, если бы не видел сам.
Никогда ещё я так упрямо не болел за «Рому» :) Которая была так же немотивированна, как и «Реал». Но Пльзень, кажется, справилась. Нельзя винить в этом ЦСКА. Они все равно герои. Настоящие герои России в этой ЛЧ.
P.S. После того, что делает ЦСКА с «Реалом», если наши завтра не справятся с «Вильярреалом», это будет просто позор и стыдоба.
Astafievs:
— Связка Гинер-Гончаренко работает как швейцарские часы.
Dlx:
— Это еще Ахметова не было.
rostovondon1985:
— ЦСКА! Вы кого-нибудь, кроме «Реала», обыграть вообще можете в еврокубках?!
marty-mcfly:
— Вылетать из еврокубков надо как ЦСКА: громить «Реал» в гостях, даже когда не все от тебя зависит. А не как «Локомотив»: удерживать ничейку в матче, где нужна только победа. Привет Юрию Палычу.
Integraldx:
— А, кстати, Игорь-то на ноль сыграл)) Давайте, счетоводы, налетайте))
Antisvintak:
— Самое забавное, что «Реал» в 44 домашних матчах ЛЧ подряд не уходил с поля без забитого мяча, пока не приехал Игорь Владимирович Акинфеев)))
Btvv:
— Акинфеев решил не проигрывать испанцам в этом году.
balao45:
— ЦСКА заслужил нечто большее, чем то, что получил. Эх, «Виктория» — какой-то камень преткновения…
f1hero:
— Желаю «Роме» вылететь в 1/8.
Flyuidz:
— Взять 6 очков с «Реалом» и вылететь, потому что всего 1 очко взяли в «Викторией». Русский футбол, бессмысленный и беспощадный.