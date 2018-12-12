Вы вошли в историю, парни! И чёрт с ней, с Лигой Европы

В другой ситуации это прозвучало бы как бред сумасшедшего, но здесь и сейчас дело обстояло именно так: субботнее дерби с «рабоче-крестьянским» «Райо Вальекано» для лучшего клуба Европы было важнее матча еврокубка. В национальной лиге он только стремится на вершину, тогда как в континентальной загодя решил задачу-минимум и мог себе позволить слегка расслабиться. Тем более что напрячься до конца года испанскому гранду ещё придётся – на клубном чемпионате мира в Эмиратах.

Естественно, Сантьяго Солари не расхолаживал команду умышленно – для него самого сейчас каждый матч важен в плане самоутверждения и укрепления авторитета в клубе, раздевалке и на трибунах. Но и рисковать здоровьем всех звёзд он не стал. Запас «Реала» выглядел представительнее основы: Карвахаль, Варан, Кроос, Модрич, Бэйл. Рамоса и травмированного Каземиро не было ни там, ни там. В отсутствие великих редкий шанс проявить себя на «Бернабеу» получил мадридский молодняк. Особенно диковинно выглядел центр хозяйской обороны, укомплектованный Вальехо и Хавьером Санчесом. Да и центр поля с Вальверде и Льоренте немногим превосходил защиту в плане опыта и титулованности. Одной линии добавлял солидности Марсело, другой – Иско. Впереди за старшего был Бензема.

У Виктора Гончаренко резонов экономить силы лидеров и мудрить с составом не было – наоборот, тут и сейчас требовалось отдать игре всё, без остатка. Чтобы уйти в отпуск в приподнятом настроении, «армейцам» требовалось ударно провести заключительный рабочий день 2018 года. У ЦСКА и состав, и настрой были самыми серьёзными. Первый – близким к боевому, второй – максимальным. Присутствие на трибунах легендарной арены родни должно было приумножить решимость легионеров команды. Разумеется, Сигурдссону хотелось проявить себя на глазах у папы, мамы, брата и сестры, а Эрнандесу – хотя бы выйти на замену в присутствии ещё более многочисленного семейства.

Относительно встречи с «Енисеем» Гончаренко совершил всего одно изменение: Обляков вместо Жамалетинова. Иван и в субботу, вероятно, сыграл бы – дисквалификация не позволила. В столице Испании 98-й номер ЦСКА составил компанию хорватам Бистровичу и Влашичу в центре поля.

Кого в серединке «армейцам» снова ощутимо не хватало, так это Ахметова. Очевидно, что в своём нынешнем состоянии, после «длинной» травмы, выполнять обычный объём работы российского одноклубника Бистрович пока не в состоянии. Да и просто не обладает столь широким диапазоном действий. Не хуже Ильзата протащить мяч на дриблинге способен Влашич, но до него этот мяч ещё нужно довести. С этим у ЦСКА долгое время наблюдались проблемы. Поэтому примерно треть матча острые ситуации возникали лишь у одних ворот, «армейских». Спасибо Акинфееву – вытащил по меньшей мере три тяжёлых мяча.



Ценность капитанских сейвов мы в полной мере осознали позже – в тот момент, когда Чалов, переложив мяч под «неродную» левую, аккуратно пульнул в дальний угол. В тот момент, когда мяч издевательски облетел длинные руки верзилы Куртуа, «Бернабеу» впервые за вечер загудел. Скорее даже недоумённо – это что такое вообще творится? – чем осуждающе.

На перерыв он провожал команду оглушительным свистом. Гол Щенникова – Щенникова! – ещё глубже уязвило притязательную мадридскую публику. Приоритеты приоритетами, стратегия стратегией, но не для того инчас тратили кровные на билет и время на поход на стадион, чтобы терпеть издевательства над любимой командой. Тем более – от малознакомой (им) команды из далёкой, загадочной и вроде как не самой футбольной страны.



Смекнув, что так можно вообще без очков остаться, Солари уже в перерыве по тревоге поднял с лавки Бэйла. Потом – Крооса. Но «армейцы», поймав кураж и ощутив уверенность в собственных силах, и не думали расшаркиваться перед футбольной аристократией. В одном из игровых отрезков красно-синие несколько минут не выпускали противника не то что со своей половины поля – из штрафной площади, стрельнув очередью из угловых. И тут уже фавориту пришлось нервно отбиваться. Тут уже не что о тотальном, даже о минимальном преимуществе клубного чемпиона Европы речи не шло. Разве что невозмутимый здоровяк Бекао время от времени пугал 1800 человек на гостевом секторе «валидольными» срезками. Хорошо – холостыми.

Третий гол Сигурдссона окончательо угомонил мадридцев – и на поле, и на трибунах. Так что задорное «Виктор Михалыч» с гостевой трибуны расслышал весь стадион. Сегодня он и его парни – герои. Вне зависимости от обидного турнирного итога. Отобрать шесть очков у «Реала» и не попасть в Лигу Европы – немыслимый расклад. Но страницу в историю молодые «армейцы» в любом случае вписали. Как их славные предшественники 26 лет назад на «Камп Ноу».