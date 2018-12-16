Моуринью жалуется на рикошеты. Но «Ливерпуль» был сильнее во всём

Матчи «Ливерпуля» с «МЮ» — классика английского футбола, но если бы вы захотели объяснить это своему ребёнку (или подруге), именно этот матч вряд ли вам бы помог. Сегодня только одна из команд была похожа на флагман АПЛ. У второй с этим проблемы.



Лучше всего проиллюстрировать проблемы «МЮ» можно с помощью самого незаметного, но крайне важного для Моуринью игрока. Это Матич.

Проблема Матича

Когда-то давно, в «Челси», Матич был стеной. Сначала для Моуринью, потом и для Конте. Именно в качестве стены Жозе видел его в Манчестере. Такие игроки незаметны, но они не ошибаются в простых ситуациях, а для футбола Жозе избегание ошибок – главное.

Два точных паса из семи, две потери и ненужный угловой – вот статистика Неманьи в первые 10 минут. Одна из потерь мяча – важная, она случилась, когда «МЮ» разбегался в контратаку и закончилась угловым у ворот де Хеа. Матич в начале матча ошибался даже в простых решениях. Учитывая, что партнёром Неманьи в полузащите был Эррера, не стоит удивляться, что «МЮ» вообще не цеплялся за мяч в центре. В первые полчаса гости отдали всего 14 пасов на чужой половине поля, половину из них – на левом фланге. В центре не получалось ничего. Кстати, крен на фланг – не случайность.

Ассиметричное схема «МЮ»

Лингард и Рэшфорд на одном фланге. Моуринью сделал всё, чтобы затруднить Клайну жизнь. Там же играл Янг, который традиционно является главным в «МЮ» по продвижению мяча. Вся эта тройная угроза на протяжении почти всего первого тайма оказывалась только потенциальной, потому что «МЮ» свалился на отбой и не проводил контратак. Но в единственный раз за тайм, когда контратака прошла, она закончилась голом Лингарда с левого фланга, а предголевой пас отдал тот же Лингард. Рэшфорд в это время даже не пытался сыграть форварда, а добросовестно держал левую бровку.

Можно восхищаться хладнокровием гостей, которым хватило одного проникновения в чужую штрафную, чтобы забить – но сами они не были близки к голу. «МЮ» извлёк максимум из подарка Алисона, но так и не ответил на вопрос, как собирался выигрывать матч.

Свобода Фабиньо

Самый глубоко посаженный полузащитник «Ливерпуля» на втором месте в обеих командах по ударам по воротам. Из пяти попыток Фабиньо четыре сделаны из-за пределов штрафной. Бразилец не забил, но всё правильно делал. Что в первом, что во втором тайме гости играли низким центром. Матич и Эррера, а потом и Феллайни стерегли Вейналдума и Фирмино(безуспешно), Рэшфорд оставался на фланге, а Лингард не возвращался: оставалось бить издали.



Пусть удары Фабиньо не принесли очков, его свобода привела к голу. На 24-й минуте у него было достаточно времени, чтобы выдержать паузу, увидеть, как Мане делает рывок, и забросить мяч на него в штрафную. Очень долго – но Фабиньо некому держать.

В центре Ливерпуля появился мурал с Клоппом. Фаны «Эвертона» туда не ходят Хотя получилось красиво.

Перестановки в перерыве от Моуринью

Обещанные стартовые 3-4-3 «МЮ» имели мало общего с реальностью. Рэшфорд играл фактически латераля, коснувшись в первом тайме мяча на своей половине поля столько же раз, сколько на чужой. Янг привычно широко открывался в атаке, но при обороне закрывался, становясь почти вплотную к Линделёфу. Возникала неразбериха, которой с удовольствием пользовались Салах и Мане и менялись местами, усугубляя путаницу. Когда Мане забивал, защитники «МЮ» не разобрались, кто его держит.

Замена Далота на Феллайни должна была убрать путаницу: переход на 4-3-3, Янг играет строго по позиции. Этого не произошло: с выходом на замену Шакири паника возобновилась. Да и Рэшфорд остался на левом краю. Странная тренерская установка: Маркус совершенно не убегал в контратаки, на него никто не забрасывал, и он просто изолировался против Клайна (размен явно не в пользу «МЮ»).

Выдающаяся активность Фирмино

Бразилец был повсюду. Он уступил только Вейналдуму по количеству касаний мяча, отдал 24 паса вперёд в атакующей трети поля и нанёс девять ударов по воротам. Это не выдающийся матч (эффективность невысокая), но выдающаяся работоспособность.

Шакири и ёлочка

Клопп говорил, что трудность в использовании Фабиньо в том, что ему подходит схема 4-2-3-1, в которой бразилец – более оборонительный полузащитник в паре. Но на матч с «МЮ» он выпустил Фабино в основании треугольника в 4-3-3 (впервые в сезоне). Это сработало. Во-первых, гости не применяли высокий прессинг, и Фабиньо был свободен, во-вторых, такое расположение в полузащите позволило Фирмино играть по всему фронту атаки, пока Мане менялся местами с Салахом. Все эти многочисленные перемещения усиливали хаос, а вследствие него – панику, которая проявлялась в оборонительных действиях «МЮ» в первой половине первого тайма и второй половине второго. И в итоге принесли результат, когда появился Шакири.

Когда Шакири вышел на поле, Фирмино ушёл на левый фланг. Шакири занял его место и стал выполнять фактически его роль. Швейцарец открывался между линиями по всему фронту атаки, отдал четыре паса под удар с левого фланга и забил из правого полуфланга и центральной зоны. Он был всё время свободен: гости не могли разобраться, кто его держит. Пока Салах, которого Моуринью перед матчем назвал «ядерной угрозой», стягивал на себя игроков, главную опасность для де Хеа несли игроки, которые играли спиной египтянина. Фирмино и Мане, а потом Шакири, который дал своим партнёрам по команде мастер-класс эффективности. Два удара – два гола. Моуринью после матча назвал эти голы везением: «Мы пропустили второй и третий раз из-за рикошетов». Он неправ. И вот почему.

Моуринью: голы Шакири в матче с «Манчестер Юнайтед» — это везение

Голы рикошетом – закономерность

Моуринью отказался от прессинга. «МЮ» играл низком блоком, оборонялся очень узко, создавал очень большую плотность и совсем не мешал бить издали. Гости заблокировали 14 ударов «Ливерпуля». Это осознанная тактика: вы бьёте, сколько хотите, но мячи застревают по пути к воротам. При такой тактике рикошеты – неизбежный риск. Посмотрите на карту xG: она выглядит так, как будто у половины поля гостей началась ветрянка.

14 раз мяч изменил направление выгодным для «МЮ» образом. Два раза мяч изменил направление невыгодным образом и влетел в ворота. Не тот случай, когда можно списывать пропущенные голы на рикошеты как на невезение. Это закономерность.

И, в общем, разрыв в 19 очков после туров между этими командами – тоже закономерность. «МЮ» выглядел командой, которая теоретически способна зацепиться за ничью, может наказать за ошибку, но не выглядел командой, которая знает, как победить. Даже теоретически. Шесть очков в последних шести турах АПЛ доказывают: «МЮ» не знает, как победить не только на «Энфилде».



PS. Независимо от критики «МЮ» необходимо сказать, что Байи провёл великолепный матч. И по оборонительной активности (5 отборов, 7 перехватов, 3 выноса), и по эффективности (выиграл 86% единоборств – лучший в команде по данным Instat), и даже по качеству паса выделялся среди партнёров (74% точности – это не здорово, но в сегодняшнем ужасном «МЮ» это третий результат).



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