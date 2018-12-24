В чём Чалов, Акинфеев и «Краснодар» лучше всех. Главные цифры 2018 года в РПЛ

Как и в прошлом году, для подсчёта статистики РПЛ мы взяли лишь те клубы, которые стабильно выступали в чемпионате в течение всего года. Также мы не учитывали переходные и кубковые матчи, чтобы статистика была объективной. Стоит оговориться, что всего за этот год было 27 матчей (10 в сезоне 2017/18 и 17 — в первой половине 2018/19).

Итак, больше всего забил «Краснодар» — 45 мячей (~1,7 мяча за игру), на втором месте ЦСКА с 44 голами (~1,6 за матч). Не отстаёт от лидеров «Зенит» — на их счёту 41 мяч. Лучшая разница у ЦСКА — при 44 забитых они пропустили всего 14. Худшая, как и в прошлом году, у «Анжи».

Лучшим бомбардиром этого года стал Федор Чалов — воспитанник ЦСКА забил 15 голов. В прошлом году лидировал Федор Смолов с 18 мячами, но в этом году нападающий «Локомотива» лишь на четвёртом месте.

Среди вратарей лучший процент сухих матчей у Игоря Акинфеева — голкипер отыграл во всех 27 матчах, из которых в 15 на ноль. На втором месте Маринато Гильерме — 13 сухих матчей из 25.



Примечание: в рассчёт брались только те матчи, в которых вратари провели на поле 90 минут и более.

Больше всего желтых за этот календарный год собрал «Анжи», а красных — «Локомотив».

Ну и о посещаемости. Самой посещаемой, как и в прошлом году, стала встреча «Зенита» и «Спартака». Правда, в этом году рекорд был побит — 61 467 против прошлогодних 53 359. Наименьший интерес вызвала встреча «Тосно» и «Рубина», которая прошла в Саранске.