Вы удивитесь, но они ещё играют. Европа

У обывателя Балеарские острова в целом и Ибица в частности ассоциируются с богемным образом жизни и отдыхом класса «люкс»: роскошные пляжи, дорогие яхты, блестящие лимузины. Если клубы, то ночные. Должно быть, чертовски сложно настроиться на серьёзную работу в этой атмосфере всеобщей расслабленности.

Вы удивитесь, но они ещё не закончили карьеру. Россия По крайней мере – официально.

Нападающий Боррьелло на испанском солнышке совмещает приятное с полезным – поигрывает в футбол за одноимённую команду и наслаждается всеми прелестями круглогодичного курорта. Между прочим, воспитанником «Милана» перечень знаменитостей «Ибицы» не исчерпывается. Возглавляет команду не кто иной, как Андрес Палоп, вратарь-легенда «Валенсии» и «Севильи». В четвёртой группе Сегунды-Б островитяне идут восьмыми с отставанием в 12 очков от первого места. В активе Боррьелло 7 матчей, 4 предупреждения… и 0 голов. Нет, он точно там не перенапрягается.

Гарет Барри (37 лет, «Вест Бромвич Альбион», Англия)

Во втором по счёту английском дивизионе полно колоритных типов с богатой биографией, но даже среди них Барри стоит особняком. Рекорд по количеству матчей в АПЛ, отобранный у самого Гиггза, говорит сам за себя. 20 сезонов Гарет отпахал в Премьер-Лиге, а на старости игроцких лет познакомился с Чемпионшипом.

Если Барри ещё и вернётся с «Вест Бромом» обратно в элиту – это будет совсем уж фантастический финал выдающейся карьеры, достойный мотивирующей киноленты. Шансы есть: выше «мешков» в таблице стоят только «Миддлсбро» и «Норвич».

Петер Крауч (37 лет, «Сток Сити», Англия)

Не спешит на покой и самый знаменитый верзила английского футбола. В самом деле, почему бы не поиграть, если даже в таком, преклонном по игровым меркам возрасте, ты востребован работодателем и любим публикой? В Стоке Крауч – по-прежнему звезда №1. И пусть забивает теперь не так часто, как в молодости (да что там говорить – редко; 1 гол за 17 туров), люди ценят Петера за самоотверженность и преданность клубным цветам.



За семь предыдущих сезонов Крауч трижды становился лучшим снайпером команды и не изменил ей даже после падения в Чемпионшип. Разве такой молодец не вправе рассчитывать на взаимность, а иногда и снисхождение?

Многие футболисты мечтают закончить карьеру там, где начинали. Символично закольцевать. Не у всех получается. Барош возвращался в Остраву не раз и даже не два – трижды! Нынешний заход, похоже, заключительный. На 38-м году наивно ожидать предложений от топ-клубов, поскольку практически невозможно соответствовать требованиям, предъявляемым в них. Милану, бравшему Лигу чемпионов с «Ливерпулем», это не понаслышке известно.



В «Банике» он икона, вожак. Разумеется, капитан. Смысла снова срываться куда-то больше нет. Жизнь футболиста уже удалась – можно маленько сбросить обороты. Поиграть в своё удовольствие. Заслужил.

Йосси Бенаюн (38 лет, без клуба)

В уходящем году старше Бенаюна в чемпионате Израиля был только вратарь «Бейтара» Давид Гореш. Среди полевых игроков, соответственно, никого. Йосси продуктивно отработал последние полгода в Петах-Тикве (3 гола, 1 результативный пас), ещё 5 декабря выходил на замену против «Хапоэля», но спустя неделю расстался с третьим «Маккаби» в своей жизни.



Занятно, что официальный сайт клуба не уделил этому событию ни строчки – подумаешь, всего лишь бывший капитан сборной Израиля, экс-игрок «Ливерпуля», «Челси», «Арсенала». Всему виной конфликт ветерана с главным тренером клуба Элишей Леви. Главное, что из футбола Йосси уходить пока не собирается – заинтересованность в услугах живой легенды уже обозначили «Бейтар» и ещё один «Маккаби», из Тель-Авива. Ещё попылит.

Дани Гуиса (38 лет, «Атлетико Санлукеньо», Испания)

Гуиса никогда не слыл гениальным голеадором – хороший, добротный нападающий уровнем выше среднего. Зато, в отличие от более видных мастеров, вроде Рауля или Мориентеса, он добился грандиозного успеха со сборной. Один из трёх испанских мячей в ворота России в полуфинале Евро-2008 – на его совести. Медаль на шею заслужил!

Вот и сказке конец, а Гус Хиддинк – молодец! Потерпев от испанской дружины второе крупное поражение, сборная России покидает Евро, подарив своим болельщикам сказку, которая закончилась в шаге от заветного финала.

Теперь 38-летний чемпион континента – главная достопримечательность андалусского городка Санлукар де Баламеда. В местном «Атлетико» Дани не просто числится – добросовестно отрабатывает, возможно, последний контракт в карьере. Четыре гола в 12 матчах – приличный результат для 38-летнего дяди. Борьба за выживание в Терсере – новый и по-своему любопытный опыт для ветерана.

Настя Чех (40 лет, «Драва», Словения)

После ухода из футбола словенский пилигримм запросто мог бы вести какой-нибудь «клуб кинопутешественников», наподобие «Орла и решки». По свету жизнь помотала его изрядно – даже в Россию заносила (два года в «Химках»). На излёте карьеры, которая всё никак не закончится, Чеха потянуло на экзотику – Израиль, Индонезия, Вьетнам. Но финишировать он всё-таки вернулся домой. «Драва» из города Птуй (второй дивизион Словении), видимо, станет конечной остановкой на его причудливом игровом пути.

Альбано Биццарри (41 год, «Фоджа», Италия)

Когда Биццарри внезапно для многих объявился в «Реале», молоденький Касильяс ещё на лавке ждал своего часа. С тех пор Икер прошёл путь от юнца-дублёра до заслуженного ветерана не только испанского – мирового футбола, Роберто Карлос, Рауль, Зеедорф давным-давно сменили майки-шорты на цивильные костюмы, а Альбано всё никак не наиграется. В зрелом возрасте навёртстывает упущения молодости, в том числе мадридской.



Летом аргентинский кипер заключил контракт с итальянской «Фоджей». Солидности он, возможно, команде и добавил, надёжности – увы. За 16 туров Серии B Биццарри пропустил 26 мячей при всего одном «сухаре». Опыт опытом, а годы берут своё. Реакция уже не та, нет-нет да и залетают «дурачки». От «Ливорно» недавно Альбано сразу три штуки пустил, один другого смешнее.

Фото : Paolo Manzo/NurPhoto via Getty Images

Главный долгожитель Бундеслиги давно наработал на памятник в Бремене. В июле 2018-го перуанский уникум пятый раз пришёл в «Вердер», и снова действующим футболистом. Главный тренер – и тот на четыре года младше Писарро. Но в состав Флориан Кохфельдт включает «деда» не только за прошлые победы. Клаудио и на пятом десятке остаётся конкурентоспособным в одной из самых сложных лиг планеты. В текущем сезоне у него «2+2» по системе «гол+пас». Идеальный пример для современной молодёжи.