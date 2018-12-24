Вы удивитесь, но они ещё не закончили карьеру. Россия

Кто-то из них потихоньку доигрывает своё в низших лигах, а кому-то и ФНЛ с ПФЛ пока недоступны.

Фото: spartak-vladikavkaz.ru/

Кавалера всех возможных медалей чемпионата России в рядах ЦСКА второй раз жизнь привела в сердце Северной Осетии. За пятилетку отсутствия Григорьева местная команда изменилась до неузнаваемости – ни Газзаевых (даже Юрий на днях откланялся), ни легионеров. Из более или менее известных людей только он да Пилиев в заявке числятся (помните, как Ника бодро стартовал у Хуанде Рамоса в Лиге чемпионов и РФПЛ, скольких благосклонных рецензий удостоился?).



Летом 2018-го бывшие «армейцы» согласились принять участие в очередной, бог знает какой по счёту реанимации некогда славной команды – теперь под вывеской «Спартак-Владикавказ». Судя по результатам (12-е место из 15 участников) и цифрам посещаемости (в среднем 1363 человека на домашнем матче), до возвращения не то чтобы лучших, хотя бы относительно неплохих футбольных времён в республике ещё далеко.

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Россия. Часть 1 Первый частный клуб России и первый нестоличный чемпион, грозы авторитетов из Сочи и Нижнего – что с ними стало?

Фото: РИА Новости

Илья не только застал, даже поучаствовал в завоевании исторического, первого «российского» золота «Зенита». Долгое время Максимов считался, и не сказать – безосновательно, одним из самых талантливых хавбеков своего поколения, незаурядным созидателем. С реализацией способностей, отпущенных свыше, загвоздка вышла. Первая игра за сборную так и осталась единственной, а последние полгода он не то что национальной – даже клубной команды лишён.

«Хоронил дочь в её день рождения». Трагедия Ильи Максимова Полузащитник «Арсенала» Илья Максимов пережил трагедию, потерял дочь. Спустя три года футболист решился рассказать об этом.

Максимов не впервые «играет на паузе»: после окончательного разрыва с «Зенитом» и до возвращения в родной Нижний он полгода сидел без дела. Но одно дело перезапускать карьеру в 23 года и немного другое – в 32. Очевидно, что теперь вернуться в струю Илье будет гораздо сложнее. Если это вообще входит в его планы. После увольнения из Тулы игрок исчез с инфополя.

Фото: shinnik.com

Команда в Ярославле последние годы хронически бедная. Контингент – соответствующий, всё больше молодой и не слишком искушённый. Зато тренер – бывалый. Александру Побегалову излишне объяснять, насколько важно присутствие в неокрепшем ещё коллективе пресловутых дядек. У него эту роль выполняют вратарь Яшин и нападающий Низамутдинов, взрослые мужчины 37 лет от роду.



В первой части сезона в ФНЛ вообще не было игрока старше Низамутдинова. Предыдущий – слово «последний» тут явно преждевременно – раз Эльдар выходил на поле 23 сентября в возрасте 37 лет 3 месяца и 3 дня. Выходил бы и дальше, если бы не повреждение. Голами фарм-клубам «Спартака» и «Зенита» бывший нападающий красно-белых (и ещё десятка команд попроще) подтвердил, что он по-прежнему в порядке. А значит, мы ещё не раз увидим знаменитый жест Буратино в исполнении старейшины ФНЛ – ему бы только травму залечить.

Фото: fc-leningradec.ru

Астафьев бегал ещё в том, «догазпромовском», «Зените». Брал медали – бронзовую в 2001 году, серебряную в 2003-м. Трижды выигрывал турнир первого дивизиона – с «Лучом», «Ростовом» и «Уралом». Теперь у Максима особая миссия – помощь в становлении нового коллектива. В юном «Ленинградце» старше Астафьева только тренеры. И ничего, пылит: по количеству игровых минут в тройку лидеров клуба входит, по забитым мячам 3-5-е места делит.



У ещё одного бывшего «зенитчика», Олега Власова, статистика скромнее. Да-да, он тоже там, по мере сил популяризирует футбол в Ленинградской области. На замену «Тосно» вышел «Ленинградец». Надолго ли?

Фото: instagram.com/innarebko

Алексей вписал своё имя сразу в две летописи – спартаковского и отечественного футбола. Более юных дебютантов до него в чемпионате России не было. На 33-м году жизни Ребко только и остаётся, что ностальгировать по яркому прошлому да наслаждаться отпускным настоящим. Будущее у Алексея туманно. Оперативно найти команду после расставания с «Ротором» хавбеку не удалось. Видимо, зимой предпримет ещё одну попытку. Возможно, последнюю.

Фото: РИА Новости

Много лет Чепчугов служил молчаливой «тенью» Акинфеева в ЦСКА. В этой роли – удобного спарринг-партнёра для Игоря и просто надёжного мужика, готового в любой момент выйти и подстраховать первого номера – Сергей «армейский» штаб долгое время устраивал. Пока не было принято решение омолодить вратарский резерв.



Опытный вратарь, возможно, даже с облегчением воспринял возвращение в родной Красноярск. Только с возвращением на первые роли в футболе пока не складывается. Двухлетний контракт с «Енисеем» Чепчугов отработал менее чем наполовину и в начале 2018-го вышел на рынок свободных агентов. Там и стоит. 33 года – это для вратаря ещё не приговор.

Чепчугов под Стаса Михайлова и ещё 6 огненных танцев футболистов. Видео В этом материале танцуют все: Бердыев, Слуцкий, Кокорин и даже майонез.

Фото: fcmurom.ru

Всю карьеру Кудряшов боролся с маленькими слабостями, ведущими к большому весу, но полностью их победить, как видно, так и не сумел. То ли силы воли, то ли желания не хватило. По воспоминаниям одного из иноземных тренеров Дмитрия, зона комфорта для него была важнее обременительных новых вызовов. Поэтому и оправдать в полной мере авансы юности Кудряшов не сумел. Столичный «Спартак» в книге жизни крепыша из Нижнекамска остался даже не главой – страницей. А более значимых эпизодов в ней и не было.



Чего у Дмитрия не отнять, так это дара объединять, сплачивать коллектив, основанного на житейской мудрости. Для этого, собственно, его и в «пионерский» «Спартак-2» приглашали, и в «Анжи-Юниор». Теперь Кудряшов помогает становлению муромского молодняка. Владимир Казаков хорошо знал Дмитрия по работе в Нижнем и, вернувшись в родной город, позвал его к себе – играющим тренером. В осенней части ПФЛ 35-летний «дедушка» 9 раз выходил на замену, даже гол забил.

Фото: instagram.com/yanbaev55/

Всем хороша была краснодарская гастроль Рената – климат, шикарные условия для работы, достойная оплата труда – кроме самого главного фактора, игрового. За сезон на юге Янбаев провёл всего три матча – по одному в каждом из турниров. Поэтому совместное решение о прекращении сотрудничества выглядело естественным, а расставание было цивилизованным.



В июле мелькнула было новость о возможном трудоустройстве защитника в «Балтике», и с тех пор о нём ни слуху, ни духу. Жена с крохой сыном перерыву в карьере мужа и отца, наверное, только рады. Наигрался ли Ренат, пока точно неизвестно. Официальных объявлений на этот счёт он не делал.

Владимиру грех жаловаться на судьбу. Таким послужным списком – «Зенит», «Спартак», опять «Зенит», «Краснодар» – немногие коллеги могут похвастать. Со спортивной – да и с финансовой, должно быть, тоже – точки зрения карьера Быстрова определённо удалась. Но заканчивать её один из самых ярких и одиозных персонажей современного росфутбола не спешит. Верит, что его игроцкий опыт ещё кому-нибудь да пригодится.

В. Быстров: по Краснодару езжу на троллейбусе Наш спецкор встретился с Владимиром Быстровым и в спокойной обстановке о многом расспросил – о Краснодаре, «Зените», «Спартаке» и не только.

Основания для оптимизма у полузащитника есть: 34 года – серьёзный, но ещё не критический возраст. По крайней мере – для нашего тихоходного футбола. Свою физическую форму Быстров в летнем интервью квалифицировал как «сумасшедшую». Больше всего – даже больше неоднозначной репутации – смущает длительный простой в игровой практике Быстрова. В официальных матчах Владимир не участвовал больше года – с 25 ноября 2017-го. Чем длиннее этот интервал, тем меньше надежд на возвращение «34-го скорого».