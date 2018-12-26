Его стоит посмотреть и болельщикам других клубов.

ЦСКА выпустил первый новогодний ролик. И это великолепно

Новогодний креатив ЦСКА многие отметили ещё в прошлом году: тогда игроки подходили к стенду с «планами на 2018-й» и прикрепляли свои пожелания. Понтус, например, хотел стать сдержаннее.

В этот раз клуб пошёл ещё дальше и снял целое шоу – аналог «Вечернего Урганта». В роли ведущего Евгений Гинер, первый гость – Виктор Гончаренко, а голос за кадром – Александр Гудков (да, тот самый).

— Этот год получился неоднозначным. Путёвку в Лигу чемпионов получила одна команда, а играла там уже другая, — так начал своё обращение Евгений Леннорович.

Сравнение Влашича и Модрича, Роналду и Чалова, Си Джея и Бекао, один вопрос Гончаренко – в общем, лучше посмотрите сами.

Продолжение следует.