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ЦСКА выпустил новогодний ролик «Вечерний Гинер» — видео

Вечерний Гинер
Полина Куимова
Фото: YouTube-канал ПФК ЦСКА
ЦСКА выпустил первый новогодний ролик. И это великолепно
Его стоит посмотреть и болельщикам других клубов.
Футбол / РПЛ

Новогодний креатив ЦСКА многие отметили ещё в прошлом году: тогда игроки подходили к стенду с «планами на 2018-й» и прикрепляли свои пожелания. Понтус, например, хотел стать сдержаннее.

В этот раз клуб пошёл ещё дальше и снял целое шоу – аналог «Вечернего Урганта». В роли ведущего Евгений Гинер, первый гость – Виктор Гончаренко, а голос за кадром – Александр Гудков (да, тот самый).

— Этот год получился неоднозначным. Путёвку в Лигу чемпионов получила одна команда, а играла там уже другая, — так начал своё обращение Евгений Леннорович.

Сравнение Влашича и Модрича, Роналду и Чалова, Си Джея и Бекао, один вопрос Гончаренко – в общем, лучше посмотрите сами.

Продолжение следует.

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