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Мор прокомментировал признание Тюкавина лучшим игроком сезона в РПЛ

Мор прокомментировал признание Тюкавина лучшим игроком сезона в РПЛ
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал вручение премии лучшему игроку минувшего сезона Российской Премьер-Лиги нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

«Мне кажется, что Тюкавин этот сезон провёл лучше всех. Приятно, что это наш, российский футболист. Ещё в прошлом году он не был игроком стартового состава, а в этом отвоевал место у Смолова. Его вклад в победы «Динамо» очень велик. Если вспомнить, у него была приличная серия в осенней части, когда он забивал по одному голу в пяти играх подряд, весной такая же серия с шестью играми. Тюкавин — игрок, от которого очень многое зависело», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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