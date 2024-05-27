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Анчелотти — о финале ЛЧ: страх придёт, но пока я собираюсь наслаждаться финальной неделей

Анчелотти — о финале ЛЧ: страх придёт, но пока я собираюсь наслаждаться финальной неделей
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024, в котором мадридцы встретятся с дортмундской «Боруссией».

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это неделя, которой нужно наслаждаться. Трудности, соперник… Мы будем наслаждаться этим до пятницы. Выход в финал — это всегда успех. До самого финала мы будем наслаждаться моментом. У нас много уверенности, и мы будем на высоте.

Разница финалов? Настрой всегда один и тот же. И иллюзия того, что ты главный герой самого важного матча сезона. Это мой девятый финал, если считать те, что были в качестве игрока. Три в качестве игрока и шестой в качестве тренера. Всегда одна и та же неделя: счастье, а затем беспокойство. Страх придёт, но пока он не пришёл, я собираюсь наслаждаться им», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА испанский гранд сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 1 июня в Лондоне.

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