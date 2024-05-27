Нападающий ЦСКА Чалов: история с продлением контракта не влияла на мою игру

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что история с продлением контракта с армейцами не оказывала влияния на его игру.

— Владимир Федотов говорил, что история с продлением контракта влияла на вас. Действительно ли это вас сбивало?

— Меня это никак не трогало. Не могу думать за других», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в прошедшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.