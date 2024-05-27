Анчелотти: в матче с «Боруссией» нам придётся страдать, бороться, как и во всех финалах

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями о дортмундской «Боруссии», с которой мадридцы сыграют в предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024.

«Мы не думаем о том, что являемся фаворитом. Нам предстоит играть против команды, которая показала себя очень хорошо, выбив «ПСЖ» и «Атлетико». Они продемонстрировали приверженность и настрой. Нам придётся страдать, бороться, как и во всех финалах.

Это («Боруссия» Д) качественная команда и опытные игроки. Больше всего мне понравился их боевой настрой с «Пари Сен-Жермен». Желание выйти в финал… Это то, что нас беспокоит больше всего», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА испанский гранд сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 1 июня в Лондоне.