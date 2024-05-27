Капдевила поделился воспоминаниями от победы сборной Испании на Евро-2008

Бывший защитник сборной Испании Хоан Капдевила поделился воспоминаниями о победе на чемпионате Европы — 2008.

«Воспоминания незабываемые, неизгладимые. Луис Арагонес каждый день внушал нам слово «победа», он повторял его так часто, что в конце концов мы все в это поверили. На Евро-2008 была команда, полная хороших людей», — сказал Капдевила на пресс-конференции перед объявлением состава сборной на Евро-2024.

Капдевила наиболее известен по выступлениям за «Эспаньол», «Атлетико», «Депортиво» и «Вильярреал». Защитник выиграл чемпионат Европы — 2008 и чемпионат мира — 2010 вместе со сборной Испании.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.