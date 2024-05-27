Вратарь «Динамо» Шунин: Личка добрый, но строгий и целеустремлённый

Голкипер «Динамо» Антон Шунин описал главного тренера бело-голубых Марцела Личку.

«Описать Личку тремя словами? Добрый, но строгий и целеустремлённый», — приводит слова Шунина «РБ Спорт».

Напомним, с 2020 года Марцел Личка возглавлял «Оренбург». Летом 2023 года чешский специалист возглавил столичное «Динамо». Контракт с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года. После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.