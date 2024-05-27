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«РБ Лейпциг» объявил о продлении контракта с голкипером Петером Гулачи

«РБ Лейпциг» объявил о продлении контракта с голкипером Петером Гулачи
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Немецкий футбольный клуб «РБ Лейпциг» объявил о продлении контракта с вратарём команды Петером Гулачи до 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба «быков» в социальных сетях.

Гулачи 34 года, он является воспитанником венгерского клуба МТК. С 2007 по 2013 год голкипер находился в системе английского «Ливерпуля», выступал также за «Халл Сити», «Херефорд Юнайтед» и «Транмир Роверс» на правах аренды. В 2013 году венгерский футболист перешёл в «РБ Зальцбург», а через два года оказался в «РБ Лейпциг».

В нынешнем сезоне вратарь провёл 18 матчей и пропустил 15 голов. Пять раз Петер покидал поле, оставляя свои ворота в неприкосновенности. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гулачи в € 3,5 млн. Предыдущее соглашение игрока с немецким клубом было рассчитано до лета 2025 года.

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