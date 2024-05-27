Виллиам де Оливейра: обязательно позову Малкома обратно в «Зенит»

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что клубу не хватает нападающего Малкома, который теперь выступает за саудовский «Аль-Хиляль», а также пообещал позвать игрока обратно в российский клуб.

«Зениту» не хватает Малкома? Конечно, он был главной фигурой, было тяжело перестроиться без него. Этот игрок решал много моментов. Поэтому мы начали перестройку после зимней паузы, приобрели Артура, Педро. Мы смогли вернуться на ту систему. Но из‑за травм пришлось играть по‑другому, и, к счастью, это принесло результат. Эта работа тренера, ты всегда должен исправлять потери.

Поддерживаю ли связь с Малкомом? Да, постоянно. Сейчас 8 июня пойду на день рождения его сына. Позвать его обратно в «Зенит»? Обязательно позову. Не знаю, приедет он или нет, но я позову», — приводит слова Оливейры «Матч ТВ».

Напомним, Малком выступал в составе «Зенита» с 2019 по 2023 год. За этот период он принял участие в 109 матчах во всех турнирах, отметившись 42 голами и 24 результативными передачами. В нынешнем сезоне Малком принял участие в 48 матчах во всех турнирах, отметившись 23 голами и 13 результативными передачами.