Спорная офсайдная линия в моменте с отменой гола Кордобы в матче с «Динамо». Фото

В соцсетях набирает популярность скриншот спорной офсайдной линии в моменте с отменённым голом нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0).

Фото: Скриншот из трансляции

Так, у футбольной общественности возникает несколько вопросов, исходя из этого скриншота. Во-первых, офсайдная линия начинается не от боковой линии, что выглядит довольно странно. Во-вторых, линии выходят из одной точки с одной стороны поля, но при этом расходятся с другой стороны. Если линии выходят из одной точки, то они не могут разойтись даже с учётом перспективы изображения (если речь не идёт о линии горизонта).

Напомним, «Краснодар» обыграл «Динамо», тем самым отняв у бело-голубых чемпионство. После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.