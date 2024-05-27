В КДК РФС рассказали, какие эпизоды 30-го тура РПЛ будут рассмотрены на заседании

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды 30-го тура РПЛ будут рассмотрены на заседании КДК.

«КДК РФС рассмотрит на заседании следующие эпизоды 30-го тура РПЛ:

— Выход представителя «Балтики» на футбольное поле после окончания матча, не дожидаясь двухминутной паузы. Это является нарушением техрегламента.

— Скандирование болельщиками «Балтики» в матче с «Локомотивом» нецензурных выражений.

— Выход за пределы техзоны с выходом на поле главного тренера «Рубина» Рахимова в матче с «Сочи». У него уже 14 нарушений в сезоне.

— Выход тренера «Зенита» Оливейры в матче с «Ростовом» — вышел за пределы техзоны.

— Задержка «Зенита» из раздевалки на три минуты перед началом матча. У «Ростова» задержка на две минуты.

— Выход главного тренера «Ростова» Карпина за пределы техзоны в 15-й раз за сезон. И выход за пределы техзоны с выходом на поле старшего тренера «Ростова» Кафанова», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.