Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ: «Зениту» вручили кубок, который был у него на вечном хранении

Президент РПЛ: «Зениту» вручили кубок, который был у него на вечном хранении
Аудио-версия:
Комментарии

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, как лига решила вопрос с чемпионским кубком. Перед последним туром чемпионата было не ясно, кто завоюет золото. Чемпион мог определиться в матчах «Краснодар» — «Динамо» и «Зенит» — «Ростов». В связи с этим нужно было обеспечить присутствие кубка на двух матчах одновременно, чтобы вручить трофей клубу, который в конечном итоге станет чемпионом.

— «Зениту» был вручён дубликат кубка?
— Не дубликат. У них оригинал, который клуб выиграл пять раз подряд, и трофей перешёл на вечное хранение в клуб. В связи с тем, что ситуация сложилась так, что кубок распилить нельзя, было принято логичное решение — здесь (в Краснодаре) один кубок, там (в Петербурге) тот, который есть на вечном хранении. Все согласились с этим вариантом, — приводит слова Александра Алаева «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Зенит» взял РПЛ вопреки своим трансферам. Уровень лучшей команды России сильно упал
«Зенит» взял РПЛ вопреки своим трансферам. Уровень лучшей команды России сильно упал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android