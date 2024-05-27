Президент РПЛ: «Зениту» вручили кубок, который был у него на вечном хранении

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, как лига решила вопрос с чемпионским кубком. Перед последним туром чемпионата было не ясно, кто завоюет золото. Чемпион мог определиться в матчах «Краснодар» — «Динамо» и «Зенит» — «Ростов». В связи с этим нужно было обеспечить присутствие кубка на двух матчах одновременно, чтобы вручить трофей клубу, который в конечном итоге станет чемпионом.

— «Зениту» был вручён дубликат кубка?

— Не дубликат. У них оригинал, который клуб выиграл пять раз подряд, и трофей перешёл на вечное хранение в клуб. В связи с тем, что ситуация сложилась так, что кубок распилить нельзя, было принято логичное решение — здесь (в Краснодаре) один кубок, там (в Петербурге) тот, который есть на вечном хранении. Все согласились с этим вариантом, — приводит слова Александра Алаева «РБ Спорт».