Осинькин: у Салтыкова будет хорошая конкуренция в «Локомотиве» — надо принять этот вызов

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о футболисте самарцев Никите Салтыкове.

— Никита Салтыков переходит в «Локомотив». Как вам его этот сезон в «Крыльях»?

— Наверное, в весенней части чемпионата он смотрелся ярче или во всяком случае так говорят. Но это в первую очередь за счёт статистики. В осенней части мы сами меньше забивали. У Никиты тогда статистика была совсем другая, хотя он зарабатывал пенальти. Вот в матче с «Пари НН» сделал предголевую передачу, разогнал эту атаку. Играл Никита ровно, выполнял большой объём работы. Он прибавляет, стал достаточно стабилен, теперь лучше обороняется, что для молодого футболиста очень важно. Эти вещи могут быть критическими для непопадания в состав. Да, сейчас он уже должен перейти в «Локомотив». Я желаю ему только удачи.

Готов ли он сейчас к этой конкуренции, покажет время. Наверное, на старте этого сезона никто не думал, что он сыграет практически все матчи без замен в «Крыльях». На следующий год ему надо принимать этот вызов и стараться закрепиться в «Локомотиве». Конкуренция у него на флангах будет хорошая, мы проверяли: Пиняев, Глушенков и так далее, — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.