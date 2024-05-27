Слишкович рассказал о первом разговоре с новым главным тренером «Спартака» Станковичем

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о первом разговоре с новым главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

«Я первый раз пообщался со Станковичем. Это был небольшой диалог, чуть-чуть пообщались. У нас ещё будет возможность в будущем поговорить намного больше», — сказал Станкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Слишкович по окончании нынешнего сезона перейдёт на должность в тренерском штабе нового тренера красно-белых. Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с сезона-2024/2025. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба Владимир Слишкович стал после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля.