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Слишкович рассказал о первом разговоре с новым главным тренером «Спартака» Станковичем

Слишкович рассказал о первом разговоре с новым главным тренером «Спартака» Станковичем
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Временно исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о первом разговоре с новым главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

«Я первый раз пообщался со Станковичем. Это был небольшой диалог, чуть-чуть пообщались. У нас ещё будет возможность в будущем поговорить намного больше», — сказал Станкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Слишкович по окончании нынешнего сезона перейдёт на должность в тренерском штабе нового тренера красно-белых. Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с сезона-2024/2025. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба Владимир Слишкович стал после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

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