Фёдор Чалов: легионеры в сборной зовут к себе, говорят, что надо ехать в Европу

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился мыслями о выступлениях полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, а также заявил, что игроки, выступающие в Европе, говорят, что ему также надо уезжать в европейские чемпионаты.

«Слежу за результатами россиян в Европе, конечно. Смотрел сейчас финал Лиги Европы. Жалко, что Лёха Миранчук не вышел, но у него очень хороший сезон выдался. Мне кажется, во всех матчах, где он играл, он делал результативные действия, по ощущениям. В него где-то не верили, отдавали в аренду в «Торино», он вернулся, все думали, что он опять не заиграет, а он потрясающе проводит сезон. Нет, легионеры в сборной не подтрунивают, наоборот, зовут, говорят, что надо ехать», — приводит слова Чалова «Советский спорт».

Напомним, в прошедшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.